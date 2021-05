Matteo Berrettini scende in campo quest’oggi nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano se la vedrà con il cileno Cristian Garin in un match sicuramente complicato, ma che vede comunque il numero uno d’Italia avere delle ottime possibilità di raggiungere la sua seconda semifinale della carriera in un 1000 dopo quella del 2019 a Shanghai.

Non sarà comunque un compito facile per Berrettini, visto che Garin ha dimostrato di essere in grande condizione e di trovarsi perfettamente sui campi del torneo spagnolo, come ha dimostrato la vittoria su Daniil Medvedev agli ottavi. Un successo che ha messo in mostra anche la freschezza atletica e mentale del cileno, che ha dominato il numero tre del mondo nel terzo set e dunque servirà davvero il miglior Berrettini per superare il sudamericano.

Il numero dieci del mondo, però, è apparso tonico e ben centrato. Le vittorie con Fognini e Delbonis sono state convincenti e soprattutto contro l’argentino, il romano è stato bravo a non distarsi nei momenti decisivi e chiudere il match in due set, evitando di sprecare ulteriori energie. L’azzurro è inoltre in striscia positiva dal torneo di Belgrado, che ha rappresentato il quinto titolo della sua carriera.

Sono due i precedenti tra Berrettini e Garin, entrambi datati 2019. Il primo fu la finale dell’ATP di Monaco di Baviera e a trionfare fu il cileno. Una battaglia di oltre due ore che si decise solamente al tie-break del terzo set, dopo che il cileno vinse il primo per 6-1 e l’italiano il secondo per 6-3. Il tennista romano, però, si prese la sua rivincita in quel di Shanghai con un duplice 6-3 nel secondo turno.

Fu l’inizio di una straordinaria cavalcata di Berrettini sul cemento cinese. Il romano raggiunse quella che ad ora è la sua unica semifinale in un 1000, aspettando oggi e questo nuovo duello con Garin.

