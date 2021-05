Beach volley, World Tour 2021. Tris di coppie azzurre a caccia del main draw. Debuttano Ranghieri/Viscovich

Sono tre le coppie azzurre che domani, mercoledì 26 maggio, affrontano le qualificazioni del torneo 4 stelle di Sochi, in Russia, penultimo appuntamento del World Tour che distribuisce punti per il ranking olimpico. Già inserite nel tabellone principale le due coppie di punta azzurre: Lupo/Nicolai e Rossi/Carambula e la rientrante coppia femminile formata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth.

Tutte e tre in campo alle 10.30 le coppie italiane, impegnate nelle qualificazioni. In campo femminile Scampoli/Bianchin, reduci dall’eliminazione nelle qualificazioni del torneo 1 stella di Sofia, se la vedranno con le giovani sorelle olandesi Van Driel/Van Driel e, in caso di vittoria, sono attese dalla sfida con le altre sorelle canadesi Megan/Nicole.

In campo maschile debutto assoluto tutt’altro che semplice per la coppia formata da Alex Ranghieri e dal giovane promettente Marco Viscovich che se la dovranno vedere con una delle coppie più promettenti del panorama mondiale, i neo-campioni europei under 22, gli svedesi Ahmann/Hellvig, coppia spumeggiante e difficile da affrontare. In caso di successo gli azzurri affronterebbero la coppia svizzera Breer/Krattiger.

L’altra coppia italiana, composta da Jakob Windisch e Samuele Cottafava affronta invece al primo turno delle qualificazioni i lettoni Rinkevics/Bedritis, già battuti dagli azzurri in Continental Cup. In caso di successo Windisch/Cottavfava affronterebbero i temibili austriaci Seidl/Waller.

