Beach volley, World Tour 2021, Sochi. Rossi/Carambula sconfitti in semifinale da Kantor/Losiak. Alle 13.30 sfida per il terzo posto

Ancora una semifinale persa, stavolta non senza qualche rimpianto, per Enrico Rossi e Adrian Carambula che hanno ceduto 2-0 ai polacchi Kantor/Losiak in una sfida che dovrebbe accompagnare entrambe le coppie ai Giochi Olimpici di Tokyo, a meno di terremoti nell’ultimo torneo di qualificazione in programma fra una settimana a Ostrava. Una partita dai due volti, quella della coppia italiana, che è partita fortissimo e poi si è bloccata a metà del primo set e, perso ai vantaggi il primo parziale, ha dovuto fare i conti con la fatica e forse anche con un certo rilassamento mentale.

Il primo set è un piccolo capolavoro di Rossi/Carambula fino al 17-13: La coppia italiana gioca come meglio non si può: efficace in battuta, attentissima in difesa, a tal punto da costringere gli avversari all’errore, poi, ad un tratto, la situazione si complica. Losiak trova un paio di ace su Rossi e la partita cambia repentinamente: i polacchi volano sul 18-17. Si gioca punto a punto e, al quinto tentativo, la coppia polacca riesce ad avere la meglio 25-23.

Nel secondo set gli azzurri sembrano in bambola e vanno sotto 5-1, riuscendo però a rimettersi in carreggiata con un break di 4-0 (7-7). Ancora Losiak in battuta scava il solco nella parte centrale: 15-12 e stavolta gli azzurri non riescono più a rientrare, arrendendosi con il punteggio di 21-16.

Alle 13.30 Rossi/Carambula giocheranno la terza finale per il terzo grandino del podio consecutiva, dopo quelle perse a Cancun contro Lucena/Dalhausser e con Semenov/Leshukov. Gli avversari saranno gli olandesi Varenhorst/Van de Velde, che in teoria nutrono ancora qualche speranza di qualificazione a Tokyo, mentre per Rossi/Carambula ci sarà ancora da attendere una settimana. Nell’altra semifinale, infatti, gli olandesi sono stati sconfitti 2-1 (12-21, 21-18, 15-13) dalla coppia del Qatar Ahmed/Cherif che questo pomeriggio alle 14.45 disputerà la sua quarta finale del World Tour consecutiva con la possibilità di vincere il secondo titolo a fila proprio contro Kantor/Losiak.

Ieri sera, intanto, si è chiuso il torneo femminile con il primo successo in carriera per le statunitensi Claes/Sponcil che, in una finale inedita, hanno battuto 2-0 (21-19, 21-17) le svizzere Huberli/Betschart. Terzo gradino del podio per la coppia di casa, le russe Makroguzova/Kholomina che, nella finale di consolazione, hanno superato 2-0 (21-18, 21-11) le ex campionesse d’Europa lettoni Kravcenoka/Graudina.

Foto: FIVB