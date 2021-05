Beach volley, Europei Under 22 Baden. Marchetto/Dal Corso e Scampoli/Gottardi outsider di lusso

Primo trofeo continentale giovanile da assegnare sulla sabbia di Baden in Austria: è un Europeo Under 22 che promette spettacolo quello che si disputa da oggi a domenica nella stessa località che ha ospitato uno dei tre gironi della seconda fase di Continental Cup femminile, quello che ha visto l’Italia chiudere al terzo posto e qualificarsi per la finale di The Hague.

L’Italia schiera una coppia che proprio nella Continental Cup ha avuto modo di mettersi in mostra in campo maschile: Marchetto/Dal Corso che a livello giovanile si vogliono prendere le ultime soddisfazioni in questa prima parte di carriera, prima di spiccare il volo a livello seniores. La coppia italiana nel girone preliminare (che si disputa ancora con la formula all’italiana) dovranno affrontare oggi da favoriti i moldavi Cecoi/Maka. Domani, invece, se la vedranno con gli ucraini Pavliuk/Omelchuk e con i portoghesi Pedrosa/Campos. Passaggio del turno ampiamente alla portata degli azzurri. I favoriti numero uno del torneo sono gli svedesi Ahman/Helvig ma attenzione anche ai tedeschi Schneider/Pfretzschner, ai norvegesi Mol/Ringøen, ai polacchi Kruk/Miszczuk, agli olandesi Luini/Immers e ai russi Gusev/Shustrov.

In campo femminile Scampoli non ha lasciato Baden, dove nello scorso fine settimana è stata protagonista della Continental Cup in coppia con Bianchin, mentre al suo fianco giocherà la promettente Valentina Gottardi. Le azzurre debutteranno oggi alle 11.30 con le lituane Krizanauskaite/Petrauskaite, poi alle 15.40 affronteranno le croate Becic/Becic e infine domani se la vedranno con le ceche Svobodova/Zolnercikova. Grandi favorite del torneo le russe Bocharova/Voronina che completeranno con questo torneo il loro travolgente percorso a livello giovanile con tanti ori a livello europeo.

Gironi uomini. Pool H. Oggi: Hajós/Stréli (HUN)-Nikolic/Nikolic (SRB), Sedlak/Manas (CZE)-Trubac/Pavlicko (SVK). Domani: Nikolic/Nikolic (SRB)-Trubac/Pavlicko (SVK), Sedlak/Manas (CZE)-Hajós/Stréli (HUN), Hajós/Stréli (HUN)-Trubac/Pavlicko (SVK), Sedlak/Manas (CZE)-Nikolic/Nikolic (SRB)

Pool G. Oggi: Saucedo/Viera (ESP)-Laenen/Goset (BEL), Kruk/Miszczuk (POL)-Stockhammer/Kitzinger (AUT). Domani: Laenen/Goset (BEL)-Stockhammer/Kitzinger (AUT), Kruk/Miszczuk (POL)-Saucedo/Viera (ESP), Saucedo/Viera (ESP)-Stockhammer/Kitzinger (AUT), Kruk/Miszczuk (POL)-Laenen/Goset (BEL)

Pool F. Oggi: Mazuronis/Vilkelis (LTU)-Mol/Ringøen (NOR), Broch/Dillier (SUI)-Bošnjak/Bracko (SLO). Domani: Mol/Ringøen (NOR), Bošnjak/Bracko (SLO), Broch/Dillier (SUI)-Mazuronis/Vilkelis (LTU), Mazuronis/Vilkelis (LTU)-Bošnjak/Bracko (SLO), Broch/Dillier (SUI)-Mol/Ringøen (NOR)

Pool E. Oggi: Ozdemir/Gulluk (TUR)-Aye/Altwies (FRA), Rinkevics/Bedritis (LAT)-Mehandzhiyski/Vasilev (BUL). Domani: Aye/Altwies (FRA)-Mehandzhiyski/Vasilev (BUL), Rinkevics/Bedritis (LAT)-Ozdemir/Gulluk (TUR), Ozdemir/Gulluk (TUR)-Mehandzhiyski/Vasilev (BUL), Rinkevics/Bedritis (LAT)-Aye/Altwies (FRA)

Pool D. Oggi: Pavliuk/Omelchuk (UKR)-Pedrosa/Campos (POR), Dal Corso/Marchetto (ITA)-Cecoi/Maka (MLD). Domani: Pedrosa/Campos (POR)-Cecoi/Maka (MLD), Dal Corso/Marchetto (ITA)-Pavliuk/Omelchuk (UKR), Pavliuk/Omelchuk (UKR)-Cecoi/Maka (MLD), Dal Corso/Marchetto (ITA)-Pedrosa/Campos (POR)

Pool C. Oggi: Åhman/Hellvig (SWE)-Popa/Druta (ROU), Schneider/Pfretzschner (GER)-Hernández/Pennanen (FIN). Domani: Popa/Druta (ROU)-Hernández/Pennanen (FIN), Schneider/Pfretzschner (GER)-Ahman/Hellvig (SWE), Åhman/Hellvig (SWE)-Hernández/Pennanen (FIN), Schneider/Pfretzschner (GER)-Popa/Druta (ROU)

Pool B. Oggi: Bello/Bello (ENG)-Luini/Immers (NED), Gusev/Shustrov (RUS)-Reiter/Hammarberg (AUT). Domani: Luini/Immers (NED)-Reiter/Hammarberg (AUT), Gusev/Shustrov (RUS)-Bello/Bello (ENG), Bello/Bello (ENG)-Reiter/Hammarberg (AUT), Gusev/Shustrov (RUS)-Luini/Immers (NED).

Pool A. Oggi: Elazar/Day (ISR)-Lundby/Stenmann (DEN), Leitner/Grössig (AUT)-Jurković/Repek (CRO). Domani: Lundby/Stenmann (DEN)-Jurković/Repek (CRO), Leitner/Grössig (AUT)-Elazar/Day (ISR), Elazar/Day (ISR)-Jurković/Repek (CRO), Leitner/Grössig (AUT)-Lundby/Stenmann (DEN)

Gironi donne. Pool H. Oggi: 15:40 Svobodova/Zolnercikova (CZE)-Krizanauskaite/Petrauskaite (LTU), 15:40 Scampoli/Gottardi (ITA)-Becic/Becic (CRO), 11:30 Svobodova/Zolnercikova (CZE)-Becic/Becic (CRO), 11:30 Scampoli/Gottardi (ITA)-Krizanauskaite/Petrauskaite (LTU). Domani: Becic/Becic (CRO)-Krizanauskaite/Petrauskaite (LTU), Scampoli/Gottardi (ITA)-Svobodova/Zolnercikova (CZE)

Pool G. Oggi: 16:30 Jundzill/Marcinowska (POL)-Bruckner/Hinteregger (AUT), 16:30 Raupelyte/Rudkovskaja (LTU)-Podhradska/Nebusova (SVK), 09:50 Jundzill/Marcinowska (POL)-Podhradska/Nebusova (SVK), 09:50 Raupelyte/Rudkovskaja (LTU)-Bruckner/Hinteregger (AUT). Domani: Podhradska/Nebusova (SVK)-Bruckner/Hinteregger (AUT), Raupelyte/Rudkovskaja (LTU)-Jundzill/Marcinowska (POL)

Pool F. Oggi: 14:50 Vieira/Gouin (FRA)-Betschart/Stähli (SUI), 14:50 Namike/Brailko (LAT)-Schoon/van Driel (NED), 10:40 Vieira/Gouin (FRA)-Schoon/van Driel (NED), 10:40: Namike/Brailko (LAT)-Betschart/Stähli (SUI). DomanI: Schoon/van Driel (NED)-Betschart/Stähli (SUI), Namike/Brailko (LAT)-Vieira/Gouin (FRA)

Pool E. Oggi: 14:00 Sen/Zuzek (SLO)-Paegle/Briede (LAT), 14:00 Müller/Grüne (GER), Berntsen/Olimstad (NOR), 09:50 Sen/Zuzek (SLO)-Berntsen/Olimstad (NOR), 09:50 Müller/Grüne (GER)-Paegle/Briede (LAT). Domani: Berntsen/Olimstad (NOR)-Paegle/Briede (LAT), Müller/Grüne (GER)-Šen/Zuzek (SLO)

Pool D. Oggi: 12:20 Vasvári/Vasvári (HUN)-Kunst/Schmitt (GER), 12:20 González/Vergara (ESP)-Prihti/Vuorinen (FIN), 09:00 Vasvári/Vasvári (HUN)-Prihti/Vuorinen (FIN), 09:00 González/Vergara (ESP)-Kunst/Schmitt (GER). Domani: Prihti/Vuorinen (FIN)-Kunst/Schmitt (GER), González/Vergara (ESP)-Vasvári/Vasvári (HUN),

Pool C. Oggi: 17:20 Bradatan/Hododi (ROU)-Rabitsch/Trailovic (AUT), 17:20 Zobrist/Bentele (SUI)-Cikuc/Cikuc (SRB), Bradatan/Hododi (ROU)-Cikuc/Cikuc (SRB), Zobrist/Bentele (SUI)-Rabitsch/Trailovic (AUT). Domani: Cikuc/Cikuc (SRB)-Rabitsch/Trailovic (AUT), Zobrist/Bentele (SUI)-Bradatan/Hododi (ROU)

Pool B. Oggi: 09:00 Khmil/Lazarenko (UKR)-Svozilova/Tezzele (CZE), 09:00 Voronina/Bocharova (RUS)-Ludkova/Riazhnova (RUS), 13:10 Khmil/Lazarenko (UKR)-Ludkova/Riazhnova (RUS), 13:10 Voronina/Bocharova (RUS)-Svozilova/Tezzele (CZE). Domani: Ludkova/Riazhnova (RUS), Svozilova/Tezzele (CZE), Voronina/Bocharova (RUS)-Khmil/Lazarenko (UKR)

Pool A. Oggi: 18:10 Maor/Ashush (ISR)-Álvarez/Moreno (ESP), 18:10 Klinger/Mitter (AUT)-Windeleff/Bisgaard (DEN), 11:30 Maor/Ashush (ISR)-Windeleff/Bisgaard (DEN), 11:30 Klinger/Mitter (AUT)-Álvarez/Moreno (ESP). Domani: Windeleff/Bisgaard (DEN)-Álvarez/Moreno (ESP), Klinger/Mitter (AUT)-Maor/Ashush (ISR)

