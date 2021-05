Avanzano le due formazioni azzurre impegnate a Baden e Izmir nella seconda delle tre fasi di Continental Cup, l’evento che distribuisce le ultime carte alle nazioni vincitrici. In campo femminile vittoria importante e significativa nei quarti di finale per la squadra italiana guidata da Magi e Feroleto contro una Norvegia che presentava più di una difficoltà per le azzurre. Michieletto e Menegatti hanno iniziato male facendosi rimontare dalla coppia Lunde/Olimstad che si è imposta 2-1 (16-21, 21-18, 15-11) al termine di un match molto lungo.

Bravissime le giovani Bianchi e Scampoli a prendersi la responsabilità sulle spalle e a riportare l’Italia in gioco. la coppia azzurra ha infatti battuto 2-0 (21-19, 26-24) al termine di un match tiratissimo le rivali Hjortland/Helland-Hansen e nella terza sfida decisiva Menegatti/Michieletto non si sono più fatte sorprendere ed hanno sconfitto 2-0 (21-15, 21-19) Lunde/Olimstad qualificando l’Italia per la semifinale contro le austriache dalle 15.30: Strauss/Strauss (AUT)-Menegatti/Michieletto (ITA), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Scampoli/Bianchin (ITA).

In campo maschile buono l’impatto della giovane squadra italiana con il difficile torneo di Izmir. Nell’incontro di semifinale contro la Slovenia erano partiti bene gli azzurri con la vittoria 2-0 (21-17, 21-14) di Windisch/Cottafava contro Bošnjak/Pokeršnik ma poi Zemljak/Pokeršnik hanno fatto valere tutta la loro esperienza battendo 2-0 (21-16, 21-18) i giovanissimi Dal Corso/Marchetto al debutto internazionale. Zemljak/Pokeršnik hanno completato l’opera superando 2-0 (21-16, 21-18) anche Windisch/Cottafava nella partita che valeva la finale del girone.

Finale per il terzo posto con in palio la qualificazione ai quarti tra Italia e Ungheria e molto bene si sono comportati gli azzurri: Windisch/Cottafava hanno mantenuto il pronostico battendo 2-0 (21-15, 21-15) Soós/Oláh, mentre bravissimi sono stati Dal Corso/Marchetto a superare 2-0 (21-18, 21-16) Hajós/Stréli che vantano anche diverse partecipazioni al World Tour permettendo agli azzurri di accedere ai quarti che si disputeranno domattina contro la seconda classificata dell’altro girone (finale tra Lettonia e Turchia).

GRUPPO A uomini semifinali: Bošnjak/Pokeršnik (SLO)-Windisch/Cottafava (ITA) 0-2 (17-21, 14-21), Zemljak/Pokeršnik (SLO)-Dal Corso/Marchetto (ITA) 2-0 (21-16, 21-18), Zemljak/Pokeršnik (SLO)-Windisch/Cottafava (ITA) 2-0 (21-16, 21-18). Rinkevics/Bedritis (LAT)-Hajós/Stréli (HUN) 2-0 (21-17, 21-17), Samoilovs/Smedins (LAT)-Soós/Oláh (HUN) 2-0 (21-9, 21-14).

Finale primo posto: Samoilovs/Smedins (LAT)-Zemljak/Pokeršnik (SLO) 2-0 (21-16, 21-13), Rinkevics/Bedritis (LAT)-Bošnjak/Pokeršnik (SLO)

Finale terzo posto: Windisch/Cottafava (ITA)-Soós/Oláh (HUN) 2-0 (21-15, 21-18), Dal Corso/Marchetto (ITA)-Hajós/Stréli (HUN) 2-0 (21-18, 21-16)

GRUPPO B uomini Semifinali: Giginoglu/Gögtepe (TUR)-Vasiljev/Juchnevic (LTU) 2-1 (19-21, 21-16, 15-8), Urlu/Sekerci (TUR)-Knasas/Stankevicius (LTU) 2-1 (21-16, 19-21, 15-11). Lõhmus/Korotkov (EST)-Bello/Bello (ENG) 0-2 (21-23, 14-21), Nõlvak/Tiisaar (EST)-Bialokoz/Batrane (ENG) 2-0 (21-19, 21-14), Nõlvak/Tiisaar (EST)-Bello/Bello (ENG) 2-0 (21-10, 21-16)

Finale terzo posto: Giginoglu/Gögtepe (TUR)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Urlu/Sekerci (TUR)-Lõhmus/Korotkov (EST)

Finale primo posto: Bello/Bello (ENG)-Knasas/Stankevicius (LTU), Vasiljev/Juchnevic (LTU)-Bialokoz/Batrane (ENG)

Quarti di finale donne: Menegatti/Michieletto (ITA)-Lunde/Olimstad (NOR) 1-2 (21-16, 18-21, 11-15), Scampoli/Bianchin (ITA)-Hjortland/Helland-Hansen (NOR) 2-0 (21-19, 26-24), Menegatti/Michieletto (ITA)-Lunde/Olimstad (NOR), 2-0 (21-15, 21-19). Makhno/Makhno (UKR)-Namike/Brailko (LAT) 2-0 (23-21, 21-17), Lunina/Davidova (UKR)-Ozolina/Skrastina (LAT) 2-0 (21-19, 21-17).

Semifinali donne: Körtzinger/Schneider (GER)-Lunina/Davidova (UKR), Ludwig/Müller (GER)-Makhno/Makhno (UKR). Strauss/Strauss (AUT)-Menegatti/Michieletto (ITA), Schützenhöfer/Plesiutschnig (AUT)-Scampoli/Bianchin (ITA).

Foto Fivb