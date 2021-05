Beach volley, Continental Cup 2021. Austria in finale, azzurre per il terzo posto

Si ferma in semifinale la corsa della squadra azzurra nella seconda fase della Continental Cup e domani l’Italia giocherà per il terzo posto contro la perdente di Ucraina-Germania, il cui spareggio è stato fissato domattina alle 8.50.

Niente da fare per la doppia coppia italiana nella sfida contro le padrone di casa dell’Austria, ma entrambe le squadre, lo ricordiamo, erano già qualificate per la fase finale in programma a The Hague in Olanda dal 23 al 26 giugno prossimi dove saranno presenti 16 squadre nazionali per genere. Scampoli/Bianchin hanno ceduto 2-0 (21-16, 21-18) alla coppia numero uno austriaca Schutzenhofer/Plesiuschnig e Menegatti/Bianchin hanno ceduto 2-1 (17-21, 21-19, 17-15) perdendo la battaglia contro Strauss/Strauss.

Nell’altra semifinale tra Germania e Ucraina Ludwig/Muller hanno sconfitto 2-0 (21-13, 21-19) Makhno/Makhno, mentre Körtzinger/Schneider hanno ceduto 2-1 (21-18, 20-22, 15-12) a Lunina/Davidova e saranno di nuovo queste due coppie a trovarsi di fronte alle 8.50 di domattina per decretare la seconda finalista e anche l’avversaria delle azzurre nella sfida che vale il terzo posto. Spareggio per l’accesso alla finale, invece, tra Norvegia e Lettonia.

In campo maschile sarà la forte Estonia la rivale dell’Italia nei quarti di finale a Izmir. Gli azzurri con una vittoria si assicurerebbero l’accesso alla semifinale e quindi la qualificazione alla finale di The Hague, mentre con una sconfitta si dovranno giocare lo spareggio per la finale di fine giugno contro la perdente dell’altro quarto tra Slovenia e Lituania. Già in semifinale Lettonia e Turchia. Alle 9 Del Corso/Marchetto affronteranno i solidi estoni Nolvak/Tiisar, mentre alle 9.50 Windisch/Cottafava affronteranno i più abbordabili Lohmus/Korotkov.

