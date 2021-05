Basket: si muove il mercato di Serie A. Cournooh-Cremona, è rinnovo. Repesa-Fortitudo Bologna, accordo vicino

Cominciano a diventare vorticosi i movimenti di mercato che porteranno la Serie A verso la stagione 2021-2022. Tra panchina e campo nulla viene risparmiato in questi giorni, nei quali buona parte dell’attenzione è concentrata sui playoff scudetto e, nel giro di una settimana, lo sarà anche sulle Final Four di Eurolega con Milano impegnata.

A proposito dell’Olimpia, si registra un interesse per Devin Booker (l’ormai ex Khimki, non l’omonimo e illustre NBA dei Phoenix Suns), ma dagli ambienti societari filtra ben poco. Quel che è certo, invece, è quanto si sta verificando nel resto d’Italia, con la Vanoli Cremona che ufficializza il rinnovo di David Cournooh per le prossime due stagioni. Un piano, in sostanza, che parte già da subito, e potrebbe contare anche sull’apporto di Peppe Poeta e di un 1+1 che sta arrivando chiaro e forte. La Vanoli, inoltre, sta puntando verso Andrea Pecchia, in uscita dall’ormai retrocessa Cantù. Al momento in possibile uscita Fabio Mian, direzione Udine per i playoff di A2 (per i quali in parecchi si stanno rinforzando: Napoli con Burns, Scafati con Gaines e Verona con Brian Sacchetti).

A Varese, invece, la fine del rapporto con Massimo Bulleri apre nuovi scenari, uno dei quali porta ad Adriano Vertemati. Da capire il futuro di Luis Scola, che se non proseguirà la propria attività agonistica potrebbe restare nei quadri dirigenziali dell’Openjobmetis. In termini di panchina, oltre a Vertemati i nomi possibili sono quelli di Meo Sacchetti e di Sergio Hernandez, che proprio da Scola sarebbe spinto.

In Fortitudo Bologna, invece, l’argomento del rinnovo di Matteo Fantinelli è al momento offuscato dalla prospettiva di un ritorno, dopo oltre 15 anni, di Jasmin Repesa, che sarebbe in procinto di firmare un ricco accordo pluriennale per riprendersi la squadra alla quale ha dato il secondo scudetto. A Trieste, intanto, la panchina di Eugenio Dalmasson sembra ormai di altra proprietà dopo un decennio di soddisfazioni: per il momento la situazione vede possibile la promozione del duo Ciani-Legovich.

Credit: Ciamillo