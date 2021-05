Basket, Milano espugna Trento a fatoca e conquista le semifinali scudetto con un ottimo Moraschini

Terza vittoria su tre per l’Olimpia Milano e qualificazione alle semifinali scudetto portata a casa subito per i ragazzi di Ettore Messina. Ma contro Trento è partita dura fino alla sirena finale e sono un ottimo Moraschini e i soliti Hines e Rodriguez a fare la differenza.

Buon avvio per Trento, che dopo il primo canestro di Moraschini piazza un parziale di 8-2 per il primo allungo del match. L’Olimpia risponde con una tripla sempre di Moraschini, ma dopo il controsorpasso di Hines la tripla di Maye riporta avanti i padroni di casa. Una tripla di Sanders vale il + per Trento, ma poi è Datome show. Prima due tiri liberi, poi dopo due liberi di Roll arriva una stoppata di Biligha e sul contropiede arriva la tripla del numero 70 di Milano. Ancora a segno gli ospiti con Biligha e primo quarto che si chiude sul 16-20.

Allunga ancora Milano, con un parziale di 12-0 con la tripla di Roll, a inizio secondo periodo, ma a questo punto Trento reagisce e due canestri di Williams riportano i padroni di casa a -3. Come nel primo quarto è ancora Moraschini a dare la scossa a Milano con la tripla che riporta gli ospiti sul +6. Punter da oltre l’arco allunga ancora per la squadra di Messina, ma Trento risponde con Browne e Morgan per tornare a -5 e il canestro nel finale di Delaney fissa il punteggio all’intervallo sul 29-36 per Milano.

Una tripla di Martin dà il via alla ripresa, mentre Maye trova il -2 per Trento. Una tripla di Punter riallunga per Milano dopo 4 minuti di gioco, con Trento che – come nei primi due quarti – consuma velocemente il bonus falli. Sale a 7-0 il parziale a favore per Milano, ma ancora una volta la Dolomiti Energia risponde, torna a -4, con la tripla di Datome che nel finale fissa il punteggio sul 45-52, con il match ancora apertissimo a 10 minuti dalla fine.

Si abbassano notevolmente le percentuali a inizio ultimo quarto, con le due formazioni che nei primi tre minuti trovano solo un canestro a testa, prima che Forray sblocchi il match e riporti Trento a -5. È l’Olimpia questa volta a consumare subito il bonus falli, con i padroni di casa che avranno oltre sei minuti per andare sulla lunetta a ogni fallo subito. Ma, ancora una volta, è Riccardo Moraschini a scuotere Milano e lo fa da oltre l’arco per il nuovo +8 ospite.

Non molla, però, Trento che si riporta sotto, non lascia scappare via i biancorossi e una tripla di Morgan vale il -3 a tre minuti dalla fine. Ancora Morgan impatta il risultato e obbliga Ettore Messina a chiamare timeout. E tornati in campo, con Rodriguez e Hines in campo, subito LeDay e Roll riportano Milano avanti. Torna sotto Trento, ma è Rodriguez che mette la tripla del +5 a 90 secondi dalla fine. E poi ancora LeDay segna dopo il recupero di Hines e Olimpia che scappa via a un minuto dalla fine. Non può più recuperare Trento e Milano vince 65-74.



