Basket, Serie A 2020-2021: la Dinamo Sassari vince in casa di Brindisi

La Dinamo Sassari espugna il campo dell’Happy Casa Brindisi nel recupero del match della ventitreesima giornata. I sardi, in un incontro ad alto punteggio, si sono imposti con il risultato finale di 90-97. I migliori in campo, per gli isolani, sono stati Filip Kruslin da 22 punti e Jason Burnell da 20 punti e 8 rimbalzi. Per quanto concerne i pugliesi, invece, si segnalano D’Angelo Harrison da 22 punti e Nick Perkins da 21.

I padroni di casa sono partiti fortissimo e hanno piazzato subito un parziale di 12-2. Grazie a uno scatenato Nick Perkins, Brindisi è rimasta in testa per tutta la prima frazione di gioco e alla prima pausa si è andati coi pugliesi avanti 28-22. Sassari, però, ha cambiato marcia nel secondo periodo e ha anche trovato il vantaggio, per la prima volta da inizio match, sul 33-34. Cavalcando l’entusiasmo, gli isolani hanno raggiunto il +5 sul 37-42, ma Brindisi si è ridestata sul finire del quarto e le due squadre hanno concluso i primi venti minuti in perfetta parità sul 44-44.

Anche nel terzo periodo ha continuato a regnare l’equilibrio. Brindisi, trascinata da un Bostic che ha segnato ben dieci minuti in questa frazione di gioco, ha raggiunto il +5 sul 65-60. Sassari, però, ha saputo riportarsi nuovamente sotto e alla sirena i padroni di casa guidavano con appena due punti di vantaggio sul 67-65.

Il quarto periodo è stato il regno di Filip Kruslin, il quale ha segnato 12 dei suoi 22 punti nel quarto conclusivo. Sassari, a cinque minuti dalla sirena, ha cambiato marcia e ha allungato raggiungendo la doppia cifra di vantaggio sul 73-83. Brindisi non è riuscita a reagire immediatamente e gli isolani hanno gestito il margine guadagnato senza troppi problemi.

IL TABELLINO DI BRINDISI-SASSARI 90-97 (28-22, 16-22, 23-21, 23-32)

BRINDISI: Harrison 22, Visconti, Bostic 16, Thompson 7, Willis 10, Vitucci, Guido, Bell 6, Zanelli 2, Udom 6, Perkins 21, Danese

SASSARI: Kruslin 22, Gentile 9, Katic 5, Bendzius 15, Spissu 3, Re, Gandini, Treier, Bilan 17, Burnell 20, Happ 6, Chessa

