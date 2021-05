Basket: Sassari difende il PalaSerradimigni, batte Venezia in gara-3 e allunga la serie nei quarti di finale

Il Banco di Sardegna Sassari batte l’Umana Reyer Venezia con il punteggio di 75-60 e si aggiudica gara-3 dei quarti di finale dei playoff scudetto e prolunga la serie, ridando appuntamento ai Campioni d’Italia in carica tra due giorni al PalaSerradimigni. Un match, quello odierno, totalmente guidato dalla Dinamo di Gianmarco Pozzecco, trascinata da una validissima performance corale e dai 13 punti della coppia Marco Spissu-Eimantas Bendzius. Sul fronte opposto non bastano i 17 di Stefano Tonut.

La Reyer non entra subito in partita, e tanto basta a Sassari per allungare subito sul 10-2 con Burnell, Gentile e Bendzius, e poi ancora sul 15-4 con la tripla di Spissu. Venezia rientra con una fiammata dall’arco di Daye, però arriva un altro assolo della Dinamo, che sale sul 22-12 dopo dieci minuti.

Con l’Umana che tira senza particolare senso dalla lunga distanza, arriva un vantaggio ancora più ampio per i padroni di casa: 14 lunghezze, con Bilan e di nuovo Gentile protagonisti. Prova ad accendersi Jerrells, ma il Banco è ora un uragano che vola fino al 35-18 con i piccoli. I punti di vantaggio diventano anche 21, alla seconda sirena (47-26), con gli ospiti che non hanno idea di cosa fare.

Pochi e confusi i segnali di vita orogranata, con quelli sardi che sono invece chiari e forti: 55-31 poco dopo il ritorno in campo. La partita di fatto non esiste, o almeno questa è la situazione per lungo tempo, fino a quando non arriva un piccolo sussulto di Tonut che vale il 64-53 a metà ultimo quarto. Quando il Banco allunga di nuovo, per la Reyer non resta altro che la rassegnazione. Qualche scintilla nel finale, con contatto Spissu-Watt e scaramucce, non modifica molto: si termina sul 75-60.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UMANA REYER VENEZIA 75-60

SASSARI – Spissu 13, Bilan 10, Treier 2, Chessa ne, Kruslin ne, Happ 11, Katic 7, Re ne, Burnell 11, Bendzius 13, Gandini ne, Gentile 8. All. Pozzecco.

VENEZIA Casarin 2, Stone 6, Tonut 17, Daye 12, De Nicolao 2, Campogrande, Chappell, Mazzola 6, Cerella 2, Fotu 2, Watt 3, Jerrells 8. All. De Raffaele.

Credit: Ciamillo