Basket, Playoff Serie A 2021: la Virtus Bologna batte una coriacea Treviso, Brindisi spazza via Trieste

La seconda giornata dei playoff 2021 di Serie A basket si è conclusa con il successo sofferto della Virtus Bologna contro Treviso e con la vittoria nettissima di Brindisi contro Trieste. Le V-Nere hanno sconfitto il sodalizio della Marca con il risultato finale di 88-83, mentre i pugliesi si sono imposti con un larghissimo 86-54. Ora tutte e quattro le serie sono sul 2-0.

L’incontro tra Virtus Bologna e Treviso, un grande classico della nostra pallacanestro, aveva visto i primi iniziare l’ultimo periodo in vantaggio di nove punti. La De Longhi, tuttavia, è riuscita incredibilmente a riportarsi sotto, per merito, soprattutto, di un Christian Mekowulu da 23 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. A dieci secondi dal termine, quando Treviso era sotto di tre sull’84-81, Matteo Imbrò ha subito fallo mentre tirava da tre e ha avuto l’occasione per pareggiarla. Tuttavia, l’azzurro ha segnato solo due dei tre liberi e la De Longhi ha, così, fallito l’aggancio.

A mettere la parola fine all’incontro, successivamente, è stata una palla rubata da Markovic a Russell a sette secondi dalla fine con la Virtus sopra di tre. Per le V-Nere, che hanno trionfato grazie anche al dominio a rimbalzi, si segnalano soprattutto le prestazioni di un Marco Belinelli da 24 punti e di un Milos Teodosic da 15 punti e 8 assist.

Per quanto concerne il match tra Brindisi e Trieste, invece, i padroni di casa hanno dominato sin dalla prima frazione di gioco, chiusa a +14 sul 25-11. I pugliesi hanno toccato il +20 già a inizio secondo periodo, ma Delia e Alviti sono riusciti a limitare i danni e hanno permesso a Trieste di andare alla pausa lunga sotto di quindici sul 40-15. Ad ogni modo, nel terzo quarto Brindisi ha piazzato un parziale di 28-16 e ha definitivamente archiviato la pratica. Il quarto periodo del match, sostanzialmente, è stato inutile ai fini del risultato. ll migliore in campo è stato un immarcabile Nick Perkins da 17 punti e 8 rimbalzi in ventidue minuti di impiego. Il giocatore statunitense, oltretutto, ha realizzato otto dei dieci tiri tentati da due.

