Basket, Playoff Serie A 2021: al via la semifinale tra Milano e Venezia

Si aprono questa sera le semifinali dei Playoff di Serie A di basket con gara-1 della serie tra l’Olimpia Milano e la Reyer Venezia. Una sfida che mette di fronte le due squadre che si sono divise gli ultimi quattro Scudetti, con i successi milanesi nel 2016 e 2018 e con quelli veneti nel 2017 e 2019.

Milano è reduce dal comodo 3-0 contro Trento in una serie che l’Olimpia ha dominato, avendo qualche difficoltà solamente in gara-3; mentre Venezia è uscita vincente dalla battaglia di cinque partite contro Sassari, con un’epica rimonta nell’ultimo quarto di gara-5. La Reyer potrebbe pagare un po’ di stanchezza fisica e mentale, con invece un’Olimpia che arriva fresca e riposata, visto che l’ultima partita giocata è stata domenica scorsa.

E’ una serie di semifinale, però, che risentirà sicuramente dell’impegno in Final Four di Eurolega della squadra di Messina. Infatti dopo le prime due partite ci sarà uno stop per permettere all’Olimpia di prepararsi al meglio per la semifinale con il Barcellona di venerdì 28. Anche per questo motivo sia gara-1 sia gara-2 diventano molto importanti per entrambe le formazioni.

Milano vorrebbe subito andare sul 2-0 per presentarsi al meglio a Colonia e poi per vivere con più tranquillità il rientro a Venezia in gara-3 post Final Four. Dall’altra parte Venezia sa dell’importanza di una vittoria in trasferta proprio in virtù degli impegni europei dell’Olimpia. Ribaltare immediatamente il fattore campo permetterebbe alla Reyer di mettere molta pressione su una Milano che potrebbe accusare stanchezza ssia fisica sia mentale.

Anche i due coach sanno dell’importanza di gara-1. Queste le parole di Messina: “Affrontiamo Venezia, che è squadra con tradizione, mentalità e grande coesione, come ha dimostrato rimontando tre volte passivi pesanti contro un’eccellente avversaria come Sassari. Ci aspettiamo una serie molto difficile, anche perché si sviluppa prima e dopo le Final Four di Eurolega. Proprio per questo sappiamo che sarebbe importante cominciarla vincendo, ma per farlo sarà necessario giocare una partita di eccellente qualità”

Gli fa eco De Raffaele: “Conosciamo il valore assoluto di Milano in termini di qualità di squadra, di organizzazione e di chi l’allena. Non credo ci sia bisogno di ripetere quanto questa squadra abbia finora dimostrato di essere la più forte. E’ naturale che per noi diventa una sfida da subito importante perchè dobbiamo provare a portare via una partita. Dovremo essere molto bravi fisicamente a combattere in ogni uno contro uno e soprattutto ad avere la leggerezza di chi va a gustarsi una semifinale conquistata con grande sacrificio, sapendo di affrontare una delle squadre più forti d’Europa. Questo dev’essere qualcosa da vivere con entusiasmo e gioia perchè è il bello di questo sport che ti propone sfide da ricordare“.

Milano e Venezia si sono affrontate raramente nei playoff e l’ultima volta risale proprio ad una serie di semifinale. Era il 2016 e vinse l’Olimpia per 4-2 (si giocava al meglio delle sette partite) con la Reyer che vinse gara-1, ma poi l’allora Milano allenata da Jasmin Repesa riuscì ad imporsi, vincendo poi lo Scudetto in finale contro Reggio Emilia.

In questa stagione sono già quattro gli scontri tra Milano e Venezia. Il primo in semifinale di Supercoppa Italiana con il successo per 76-67 dell’Olimpia. La squadra di Messina si è poi ripetuta sempre in semifinale in Coppa Italia con un perentorio 96-65. In campionato un successo a testa: al Forum 86-72 per Milano, mentre al Taliercio vittoria veneta per 69-63.

