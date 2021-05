Basket, Playoff Serie A 2021: al via gara-2 con la novità del back to back

Ventiquattro ore dopo tutti nuovamente in campo. I Playoff delle Serie A di basket vivono il loro primo storico back to back. Va in scena, infatti, quest’oggi il secondo atto di tutte le serie dei quarti di finale. Una novità assoluta, anche molto criticata, che metterà a durissima prova le squadre, obbligare ad un ulteriore sforzo dopo quello di gara-1.

Si parte alle ore 18.00 con Umana Reyer Venezia-Dinamo Sassari. Una serie che si è confermata quella più equilibrata e combattuta dopo una gara-1 da brividi e che ha visto il successo dei veneti solamente dopo un tempo supplementare. Entrambe le squadre avranno da gestire le fatiche della maratona del giorno prima e probabilmente la tenuta fisica sarà la chiave per vincere quest’oggi.

Successivamente alle ore 19.00 spazio ad Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trento. Nel primo atto del Forum non c’è stata partita con la squadra di Messina che ha dominato, imponendosi 88-62. L’unico neo per Milano è stato l’infortunio a Shavon Shields, le cui conseguenze saranno valutate in giornata. Chiaro che in un back to back la profondità di Milano può fare la differenza, ma Trento proverà a sovvertire ogni pronostico e ribaltare il fattore campo.

In serata (ore 20.45) vanno in scena Bologna-Treviso e Brindisi-Trieste. Una gara-1 che ha visto vincere nettamente Virtus ed Happy Casa, che hanno confermato pienamente il pronostico e che puntano entrambe al 2-0 per mettere quasi al sicuro la semifinale. Dall’altra parte ci sono una Treviso ed una Trieste che cercheranno di ricaricare le energie e giocare 40 e più minuti al massimo per provare a pareggiare la serie.

Credit Ciamillo