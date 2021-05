L’Olimpia Milano si è qualificata alla Final Four dell’Eurolega 2021 di basket. I meneghini hanno sconfitto il Bayern Monaco nella decisiva gara-5 dei quarti di finale e hanno staccato il pass per gli atti conclusivi della massima competizione continentale. I ragazzi di coach Ettore Messina si sono guadagnati la possibilità di volare a Colonia (Germania), dove nel weekend del 28-30 maggio si assegnerà il trofeo. Semifinale contro il Barcellona, poi eventuale finale contro la vincente di CSKA Mosca-Anadolu Efes.

Shavon Shields è stato il grande protagonista della serata, con 34 punti a referto e 41 di valutazione (seconda prova di sempre per un giocatore dell’Olimpia in Eurolega): “Prima di tutto complimenti al Bayern, è stata una grande serie. Hanno combattuto, giocato duro, è stato difficile. Adesso siamo superfelici. Questo era il motivo per cui lavoriamo da agosto, riportare Milano alla Final Four. Ma il lavoro non è finito, dobbiamo vincerne altre due e cercheremo di dare il meglio a Colonia”.

Kyle Hines giocherà la nona Final Four consecutiva: “È una bellissima sensazione. Per molti di questi ragazzi sarà il primo viaggio alle Final Four, il modo in cui l’abbiamo raggiunto, stando insieme, senza scomporci, attraverso una serie durissima, l’ha reso più bello. Voglio però complimentarmi con il Bayern, perché ha fatto una stagione e una serie eccezionali”.

Credit Ciamillo