Basket: Jasmin Repesa, ufficiale il ritorno alla Fortitudo Bologna

Il secondo scudetto la Fortitudo Bologna l’ha vinto con lui in panchina, quando lo sponsor era Climamio. A distanza di 16 anni da quel momento, e di 15 dall’ultima volta in cui l’ha allenata, Jasmin Repesa torna in biancoblu. Sostituisce Luca Dalmonte, che nel corso della stagione aveva rimpiazzato Meo Sacchetti.

Non solo lo scudetto con il tiro all’instant replay di Ruben Douglas del 2005, ma anche una finale di Eurolega, per Repesa, da allenatore della Effe, pur persa in un ambiente quasi irreale (per i tempi) con un divario di 44 punti. In bacheca anche la Supercoppa del 2005.

L’accordo viene definito genericamente pluriennale dal comunicato del club, senza che ulteriori dettagli vengano rilasciati. Nel palmares di Repesa, l’anno scorso a Pesaro e anche sulle panchine di Roma, Treviso e Milano in chiave italiana, un secondo tricolore proprio con l’Olimpia, sei campionati croati, quattro coppe di Croazia, due campionati turchi, due coppe di Turchia, due Coppe Italia e due Supercoppe. Dal 2012 al 2015 è stato capo allenatore della Nazionale croata.

Repesa ritrova Stefano Mancinelli, che lanciò nel panorama della pallacanestro italiana quasi vent’anni fa, quando la Effe si trovò a giocare la finale scudetto contro la più forte Benetton Treviso mai esistita.

Credit: Ciamillo