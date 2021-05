Basket, i pre-convocati della Serbia per il pre-olimpico di Belgrado: ci saranno Jokic e Bogdanovic

Anche la Serbia ha svelato l’elenco dei pre-convocati per l’attesissimo torneo Preolimpico che si disputerà proprio a casa loro, a Belgrado. Il mini torneo vedrà al via anche l’Italia e regalerà il pass per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, poi spostate al 2021. Il torneo si disputerà dal 29 giugno al 4 luglio e, quindi, andrà a svolgerin concomitanza con le fasi conclusive dei Play-offs NBA.

Anche per questo motivo diversi giocatori potrebbero essere a forte rischio per quanto riguarda la partecipazione. Ad ogni modo i padroni di casa della Serbia nella giornata odierna hanno emesso la lista dei pre-convocati per il Preolimpico.

ELENCO PRE-CONVOCATI SERBIA

— Nikola Jokic (Denver Nuggets)

— Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks)

— Vasilije Micić (Anadolu Efes)

— Milos Teodosic (Virtus Bologna)

— Nikola Kalinic (Valencia)

— Nemanja Bjelica (Miami Heat)

— Filip Petrušev (Mega Basket Belgrado)

— Nikola Milutinov (CSKA Mosca)

— Boban Marjanovic (Dallas Mavs)

— Marko Gudurić (Fenerbahçe)

— Aleksej Pokuševski (Olympiakos)

— Nemanja Nedović (Panathīnaïkos)

— Danilo Anđušić (Bourg-en-Bresse)

— Stefan Jović (Chimki)

— Ognjen Jaramaz (Partizan Belgrado)

— Branko Lazić (Stella Rossa)

— Dragan Milosavljević (Mega Basket Belgrado)

— Vanja Marinković (Valencia)

— Aleksa Avramović (Estudiantes)

— Vladimir Lučić (Bayern Monaco)

— Dejan Davidovac (Stella Rossa)

— Alen Smailagić (Golden State Warriors)

— Mile Ilić (free agent)

— Miroslav Raduljica (Zhejiang Lions)

