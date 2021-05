Basket, Final Four Eurolega: Cska Mosca ed Efes Istanbul, supersfida per la finale

L’attesa è finita, oggi parte la Final Four dell’Eurolega 2020-2021 e a sfidarsi per il titolo saranno CSKA Mosca, Anadolu Efes Istanbul, Barcellona e Olimpia Milano. Quattro squadre per il trono d’Europa e la prima semifinale di Colonia vedrà scendere sul parquet la formazione russa e quella turca.

Il CSKA ha chiuso la regular season al secondo posto e, poi, ha liquidato con un netto 3-0 il Fenerbahce nei quarti, mentre l’Efes è arrivata terza, con una grande rimonta, ma poi ha sofferto per avere la meglio del Real Madrid nella prima fase dei playoff. Guardando agli scontri diretti il CSKA Mosca all’andata ha letteralmente dominato in casa battendo i turchi per 100-65, ma al ritorno a Istanbul un Efes in serie positiva da sei match ha ripagato i russi con un netto 100-70.

Guardando le statistiche l’Efes apparirebbe favorita, visto che i due attacchi sono praticamente speculari (84,4 punti a partita per Mosca, 84,1 per Istanbul), mentre la difesa turca è stata più feroce (76,6 punti concessi contro i 79,0 del CSKA). I russi, poi, non hanno più il loro miglior marcatore, Mike James, ma possono puntare sicuramente su una superiorità sotto canestro (35,6 rimbalzi vs. 31,7), mentre in tutte le altre statistiche le due squadre si equivalgono.

Da tenere d’occhio in casa CSKA Mosca il nostro Daniel Hackett, miglior marcatore da oltre l’arco, e Will Clyburn, miglior marcatore alle spalle di Mike James. Milutinov, invece, domina sotto canestro i rimbalzi (ne ha presi il doppio del miglior giocatore dell’Efes, ndr.), mentre le altre due armi sono Shengelia e Voigtmann. In casa Efes, invece, occhi puntati su Vasilije Micic, miglior marcatore, e su Rodrigue Beaubois, il più pericoloso da oltre l’arco e miglior realizzatore da tre punti che ci sarà sul parquet.

Credits: Ciamillo