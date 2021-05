Basket, Final Four Eurolega 2021: le qualificate ai raggi X. Rose e stelle delle quattro squadre

Le Final Four di Eurolega si avvicinano e a Colonia venerdì ci saranno le due semifinali. Il basket italiano torna ad essere rappresentato dall’Olimpia Milano, che dopo 29 anni rigioca una semifinale nella massima competizione europea. La squadra di Ettore Messina affronterà il Barcellona, probabilmente la principale favorita per la vittoria finale. Nell’altra semifinale ci saranno, invece, CSKA Mosca ed Anadolu Efes in un match che promette grande spettacolo. Il meglio del basket europeo al suo completo e andiamo a vedere le rose e le stelle delle quattro formazioni.

LE SQUADRE DELLA FINAL FOUR DI EUROLEGA

BARCELLONA

ROSA

0 DAVIES, BRANDON C 2.08

2 WESTERMANN, LEO G 1.98

8 HANGA, ADAM F 2.00

9 BOLMARO, LEANDRO G 1.98

10 SMITS, ROLANDS F 2.07

14 PUSTOVYI, ARTEM C 2.18

16 GASOL, PAU C 2.16

17 BADJI, IBOU C 2.15

18 ORIOLA, PIERRE C 2.08

21 ABRINES, ALEX F 1.98

22 HIGGINS, CORY G 1.95

23 MARTINEZ, SERGI F 2.02

24 KURIC, KYLE F 1.93

25 BADIO, BRANCOU G 1.91

30 CLAVER, VICTOR F 2.08

33 MIROTIC, NIKOLA F 2.08

50 BONILLA, GAEL G 2.02

52 TENDERO, PAU F 1.93

56 CAICEDO, MICHAEL F 1.99

60 NNAJI, JAMES C 2.08

99 CALATHES, NICK G 1.96

LA STELLA

Una squadra di campioni, che ha vinto la Regular Season e che si presenta da favorita a Colonia. Quando in roster ci sono giocatori del calibro di Paul Gasol, Nick Calathes, Cory Higgins è complicato sceglierne uno, ma probabilmente il giocatore determinante per il Barca è Nikola Mirotic. Talento cristallino, classe infinita, uomo che può spaccare la partita con le sue triple o anche in post. Quando è in giornata, battere il Barcellona diventa quasi impossibile.

CSKA MOSCA

ROSA

1 LUNDBERG, IFFE G 1.93

3 BOLOMBOY, JOEL F 2.04

4 KHOMENKO, ALEXANDER G 1.92

6 HILLIARD, DARRUN G 1.98

7 UKHOV, IVAN G 1.93

10 HACKETT, DANIEL G 1.96

11 ANTONOV, SEMEN F 2.02

13 STRELNIEKS, JANIS G 1.91

17 VOIGTMANN, JOHANNES F 2.11

20 KOCHERGIN, DANIIL F 2.08

21 CLYBURN, WILL F 2.01

23 SHENGELIA, TORNIKE F 2.06

28 LOPATIN, ANDREI F 2.08

32 UMRIKHIN, YURY G 1.88

33 MILUTINOV, NIKOLA C 2.13

41 KURBANOV, NIKITA F 2.02

50 ERIC, MICHAEL C 2.10

LA STELLA

E’ un duello tra Tornike Shengelia e Will Clyburn, ma scegliamo l’americano rispetto al georgiano. Dopo la partenza di Mike James, l’attacco moscovita si affida soprattutto alle giocate del nativo di Detroit, votato MVP delle Final Four del 2019. Negli anni è cresciuto in leadership e personalità ed ora è pronto a trascinare ancora una volta il CSKA all titolo.

ANADOLU EFES ISTANBUL

ROSA

0 LARKIN, SHANE G 1.82

1 BEAUBOIS, RODRIGUE G 1.90

2 SINGLETON, CHRIS F 2.06

3 SAYBIR, YIGITCAN F 2.03

4 BALBAY, DOGUS G 1.85

8 GECIM, TOLGA F 2.06

11 GAZI, ERTEN G 1.90

13 MUSA, DZANAN F 2.06

15 SANLI, SERTAC C 2.12

18 MOERMAN, ADRIEN F 2.02

19 TUNCER, BUGRAHAN G 1.93

21 PLEISS, TIBOR C 2.21

22 MICIC, VASILIJE G 1.96

23 ANDERSON, JAMES F 1.98

42 DUNSTON, BRYANT C 2.03

44 SIMON, KRUNOSLAV G 1.97

LA STELLA

La scelta qui è semplicissima, Shane Larkin, probabilmente il miglior giocatore attualmente in Eurolega. Se non ci fosse stata la pandemia, avrebbe trascinato l’Efes alla vittoria nella passata stagione ed in questa vuole completare l’opera. Playmaker devastante con punti nelle mani, capace di segnare da ogni posizione del campo. Semplicemente un fenomeno.

OLIMPIA MILANO

ROSA

0 PUNTER, KEVIN G 1.93

2 LEDAY, ZACH C 2.02

3 MORETTI, DAVIDE G 1.89

5 MICOV, VLADIMIR F 2.01

6 GRAVAGHI, FRANCESCO G 1.95

9 MORASCHINI, RICCARDO G 1.94

10 ROLL, MICHAEL G 1.98

13 RODRIGUEZ, SERGIO G 1.91

15 TARCZEWSKI, KALEB C 2.13

19 BILIGHA, PAUL C 2.00

20 CINCIARINI, ANDREA G 1.93

23 DELANEY, MALCOLM G 1.91

31 SHIELDS, SHAVON F 2.01

32 BROOKS, JEFF F 2.03

40 EVANS, JEREMY C 2.06

42 HINES, KYLE C 1.98

70 DATOME, LUIGI F 2.03

LA STELLA

Verrebbe da dire l’intero collettivo, perchè nella squadra di Messina è proprio il gruppo la principale arma. Da Hines al Chacho Rodriguez, passando per Delaney e Datome, ma la scelta ricade su Shavon Shields, inserito quest’anno nel secondo quintetto della competizione. La stagione della definitiva consacrazione per l’americano, che ha vissuto una notte magica in gara-5 contro il Bayern Monaco ed ora è chiamato ad un ulteriore step in una Final Four dove Milano vuole provare a stupire.