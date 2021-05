Calcio, la Germania annuncia il nuovo CT: è Hansi Flick

L’Europeo 2021 chiuderà ufficialmente l’era Joachim Low sulla panchina della Germania. Nello scorso marzo la Federazione calcistica tedesca ha annunciato il termine del rapporto di collaborazione con il CT, iniziato nel lontano 2006 al termine del mondiale casalingo conclusosi in semifinale con l’Italia. Dopo due mesi, è stato annunciato anche chi prenderà il suo posto, l’attuale tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick.

L’allenatore 56enne viene da un anno e mezzo meraviglioso: tornato al Bayern dopo i suoi trascorsi da giocatore, prese il posto di Niko Kovac nel novembre 2019 con uno spogliatoio che sembrava spaccato a metà dopo gli ultimi trascorsi. Invece il nativo di Heidelberg ha saputo rimettere a posto i cocci, portando la sua squadra a vincere tutto: due campionati tedeschi, Champions League 2019/2020, Supercoppa Europea, Coppa del mondo per club, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania.

Grazie a questi successi, Flick è stato incoronato come allenatore dell’anno in Germania e in Europa, facendo incetta di trofei individuali. Una storia particolare per un allenatore che non sedeva su una panchina dal 2005, quando abbandonò l’Hoffenheim in Regionalliga. Da lì poi una breve esperienza come vice di Giovanni Trapattoni al Salisburgo e otto anni proprio come vice di Joachim Low sulla panchina della nazionale tedesca, con cui vinse il Mondiale 2014.

Dopo quell’avventura ha ricoperto il ruolo di direttore generale all’Hoffenheim fino alla chiamata del Bayern. Alla firma Flick ha dichiarato: “Sono felice di poter lavorare come commissario tecnico, è andato tutto sorprendentemente veloce fino alla firma. Non vedo l’ora di osservare la qualità dei giocatori che avrò a disposizione per affrontare i prossimi tornei con ottimismo, come l’Europeo in casa nel 2024“.

