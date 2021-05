Basket, Eurolega: Virtus Bologna, timide possibilità di inserimento nella competizione

La sconfitta patita nelle semifinali di Eurocup brucia ancora in casa Virtus Bologna, eppure le chance di essere iscritti alla prossima Eurolega sarebbero potute arrivare da un’altra possibile porta d’accesso alla massima competizione cestistica continentale per club.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino infatti, la conclamata solidità economica del club emiliano avrebbe potute aprire – in particolare in questo periodo storico mondiale – delle porte verso l’alto per le V Nere, anche se in queste ore il numero uno dell’Eurolega stessa Jordi Bertomeu si è premurato di spiegare chiaramente che le due wild card annuali che l’organizzazione distribuisce saranno destinate ad altre compagini.

Dalla Virtus, dove negli ultimi anni si sono un po’ abituati a questa “telenovela”, non traspare molto ottimismo sull’argomento, anzi: in questo momento si è tenuto a precisare come la squadra sia concentrata sulla post season della Serie A.

L’obiettivo è quello di centrare la finale e provare a cucirsi lo scudetto sul petto per impreziosire con un titolo una stagione vissuta con molte “montagne russe” emozionali sotto tutti i punti di vista.

FOTO: GiulioCiamillo/ Ciamillo-Castoria