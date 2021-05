Dopo quattro splendide partite e una vittoria per parte, l’Olimpia Milano torna in campo per gara-5 dei play-off di Eurolega, per affrontare il Bayern Monaco di Vladimir Lucic e Wade Baldwin nel match con in palio un biglietto per le prossine Final 4 di Colonia.

Alla vigilia dell’incontro, il sito ufficiale della formazione meneghina ha raccolto le impressioni del coach Ettore Messina e di Luigi Datome, due dei protagonisti più attesi al Mediolanum Forum. “E’ una Gara 5 e come tutte le gare decisive non resta molto da dire – ha dichiarato il tecnico – dobbiamo solo andare in campo e giocarla con il massimo impegno e con decisione”.

“E’ stata una serie bellissima e combattuta, adesso abbiamo Gara 5 in casa e la affrontiamo con fiducia nel tentativo di centrare un traguardo storico – ha invece asserito Gigi – Dall’inizio dell’anno lavoriamo ogni giorno e ci prepariamo per giocare partite di questa importanza, per cui la vivremo con grande determinazione”.

Fischio d’inizio alle ore 20.45, in diretta televisiva esclusiva su Eurosport, ed in streaming sulle piattaforme Discovery+ ed Eurosport Player.

Foto: Ciamillo