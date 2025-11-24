Basket, Ettore Messina: “Ho capito di essere diventato fattore di divisione, decisione per favorire unità”

Ettore Messina ha deciso, tramite il sito ufficiale dell’Olimpia Milano, di rilasciare una lettera con la quale spiega le ragioni dell’uscita di scena dal ruolo di capo allenatore dell’Olimpia Milano dopo sei anni. A sostituirlo in panchina sarà Peppe Poeta, che era già designato quale successore nell’annata 2026-2027. In pratica va a chiudersi un’era e ad aprirsene, anticipatamente, un’altra.

Questo il testo integrale della lettera di Messina: “Mi perdonerete se esprimo con questa lettera, e non con una conferenza stampa o delle interviste, i motivi della decisione che ho preso, con animo sereno e costruttivo, nella giornata odierna. Fin dal primo giorno di allenamento ad agosto, ho provato un grande piacere nell’andare in palestra con tutto il gruppo squadra, inclusi sanitari, fisioterapisti, preparatori e il resto dello staff, che accomuno in un sentito ringraziamento. E allora, vi chiederete, perché lasciare la panchina (ma non il club)?

Il motivo è molto semplice: ho capito di essere diventato – non da oggi – un fattore di divisione e, di conseguenza, di distrazione. Anche impegnandomi a svolgere il mio lavoro nel miglior modo possibile, ogni circostanza si trasformava in un’occasione per aprire un referendum pro o contro la mia persona. Per questo motivo (e soltanto per questo) ho deciso di eliminare una situazione che era diventata per me fonte di grande tensione e per la squadra e la società causa di danno. Eliminando la causa delle tensioni, ritengo di esercitare al meglio la responsabilità affidatami dal Signor Giorgio Armani e dal club fin dal mio primo giorno in Olimpia.

Quest’anno, in particolare, ho fatto molta fatica ad accettare il clima, tanto che a volte esitavo persino a salire gli ultimi gradini verso il campo. La mia decisione ha dunque un unico scopo: favorire un momento di unità, creando le condizioni perché tutti si raccolgano attorno alla squadra. Con la profonda convinzione che il gruppo possa ottenere ottimi risultati, come ha già dimostrato nonostante i numerosi infortuni.

Resto il primo tifoso dell’Olimpia e, soprattutto, resto nel club per dare il mio contributo ad affrontare le nuove sfide fuori dal campo, che sono alle porte. In questo senso, sono molto felice e motivato di proseguire il lavoro al fianco del nostro Presidente Leo Dell’Orco.

Guardando avanti, sono sicuro che Peppe e lo staff tecnico continueranno a lavorare con l’impegno e la competenza che non sono mai mancati. Se avranno l’aiuto di tutti, raggiungeranno i risultati sportivi che ci auguriamo. I componenti dello staff tecnico sanno che resto a loro disposizione per qualsiasi cosa possa essergli utile, ma so che sapranno guidare nel modo migliore la nostra Olimpia, che ora ha bisogno solo di serenità e di unione. Grazie di cuore, Ettore Messina“.

Il primo impegno di Poeta sarà quello dell’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado (ex Hala Pionir), attuale sede degli incontri interni di Eurolega del Maccabi Tel Aviv. La data è quella di mercoledì 26, mentre in campionato si dovrà attendere fino al 7 dicembre quando al Forum Milano riceverà Trento, che all’Aquila giocò nella stagione 2015-2016.