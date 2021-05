Basket, Brindisi espugna Trieste dopo una battaglia e va in semifinale

Lotta fino alla sirena l’Allianz Trieste ed esce a testa alta dai playoff, ma in semifinale va l’Happy Casa Brindisi. Lo fa soffrendo in gara 3 e serve uno sforzo extra, con Perkins decisivo, per i pugliesi per imporsi e andare avanti nella Serie A 2020-2021.

Avvio di match molto equilibrato, con le triple di Grazulis e Willis a infiammare subito il parquet, ma nessuna delle due squadre che riesce ad allungare. È, però, Brindisi a dettare il ritmo e a far la parte della lepre, con Trieste obbligata a inseguire e a rispondere colpo su colpo per restare in scia. Le due squadre faticano da oltre l’arco, con solo 2 su 12 nei primi sette minuti di gioco, mentre i pugliesi obbligano i padroni di casa spesso al fallo, con Perkins che nel primo tempo detta legge e segna il canestro del primo +5 della partita. Thompson allunga ancora, poi dopo la reazione di Trieste arriva la tripla di Bell per il +8. Ma sulla sirena arriva la tripla monstre di Doyle che manda le squadre al riposo sul 20-25.

Il tentativo di fuga di Brindisi subisce un ulteriore colpo a inizio secondo periodo, quando la tripla di Cavaliero riporta Trieste sotto e, soprattutto, i padroni di casa finalmente alzano le percentuali da oltre l’arco. È bloccata la squadra ospite, arriva il canestro di Da Ros e parziale di 7-1 nei primi tre minuti del periodo che portano Trieste avanti. L’Allianz, però, come nel primo periodo è molto fallosa, va subito in bonus e concede a Udom i due liberi per tornare avanti. E la tripla di Zanelli vale il nuovo +4 per Brindisi, poi è nuovamente il numero 6 pugliese a colpire da oltre l’arco per il 29-34 a metà periodo. E altra tripla, questa volta firmata Willis, e Brindisi torna a correre e va a +8. Prova a reagire Trieste, un paio di errori palla in mano degli ospiti e un paio di canestri e i padroni di casa tornano sotto a un minuto dall’intervallo. Ma è ancora una volta Perkins a fare la differenza. Canestro, fallo, anche se il libero aggiuntivo non va, poi schiacciata per i 13 punti personali e si va al riposo con Brindisi avanti 41-47.

Accorcia subito Trieste a inizio ripresa con tre liberi di Henry, ma risponde Thompson da oltre l’arco dopo un paio di stoppate spettacolare da un lato e dall’altro. Tecnico a Brindisi, ma subito dopo Bostic con furbizia conquista tre tiri liberi e riallunga ancora per gli ospiti. Fernandez riporta Trieste sotto da oltre l’arco e match che si continua a combattere punto a punto. Ancora tanti errori, però, da lontano per le due formazioni e punteggio che in questo periodo fatica a decollare. Così passano lunghi minuti prima che Henry trovi il canestro del -3, ma arriva subito la bomba di Bostic che rilancia gli ospiti. Ancora Henry, anche lui da oltre l’arco, poi Willis con una serie di canestri da oltre la distanza che infiammano il parquet e si va all’ultimo stop con Brindisi avanti 59-63 e tutto ancora da decidere.

Si continua a lottare punto su punto, con Trieste che si porta a -2 e Brindisi fatica a tenere la testa avanti. Schiacciata da urlo di Upson e padroni di casa che vanno a un solo punto dagli ospiti. Fatica a trovare tiri facili la squadra pugliese che non riesce a scrollarsi di dosso un Trieste gagliardo che inizia a crederci alla possibilità di allungare la serie quando si arriva a cinque minuti dalla fine. A poco meno di 4’ dalla fine arriva la tripla di Gaspardo, dopo due errori ai liberi di De Ros, e Brindisi riallunga a +6. Non alza bandiera bianca, però, l’Allianz che resta lì e torna a -2 a 70 secondi dalla fine. Ma manca la tripla del sorpasso Henry e trova, invece, i due punti della vittoria Perkins che fa scappare i suoi sul +4 a nove secondi dalla fine. Ma non è finita, perché dopo i liberi di Thompson arriva la tripla di Cavaliero per il -3 a tre secondi dalla fine. Troppo poco per Trieste, non basta la tripla di Cavaliero sulla sirena e vince 77-79 Brindisi e va in semifinale.

Credits: Ciamillo