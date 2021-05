Baseball, Serie A 2021: il calendario e le date

Si apre la Serie A 2021 per quanto riguarda il baseball: già una volta rinviata, la massima serie avrà il suo compimento nel prossimo fine settimana, almeno per quel che riguarda il girone C (l’unico a cinque squadre). Per tutti gli altri si inizia dal 22 maggio (21 per il derby di Nettuno).

Difende il titolo la Fortitudo Bologna, in questa che è una formula del tutto nuova per il massimo campionato. Sono infatti previsti, almeno nella stagione regolare, ben 8 gironi da 4 squadre ciascuno, tranne che per il raggruppamento C, composto da 5. Sono dunque 33 le formazioni al via, anche se i nomi delle favorite finiscono per non cambiare. Una stagione, quella in arrivo, che avrebbe dovuto vedere ben altro format, poi scartato in favore di quello attuale una volta che è stato ufficializzato il rinvio del playball, provocato dalle conseguenze dell’attuale situazione pandemica.

Di seguito l’intero calendario della Serie A di baseball per il 2021, con tutte le partite della stagione regolare, il seguito della seconda fase, le Italian Baseball Series e l’unica sosta prevista.

SERIE A BASEBALL 2021: IL CALENDARIO

REGULAR SEASON

GIRONE A

SABATO 22 MAGGIO

Ore 15:30 e 20:30 ParmaClima-Grizzlies Torino

DOMENICA 23 MAGGIO

Ore 11:30 e 15:30 B. C. Settimo ASD-Milano 1946

SABATO 29 MAGGIO

Ore 15:30 e 20:30 Grizzlies Torino-B. C. Settimo ASD

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 11:00 e 15:30 Milano 1946-ParmaClima

SABATO 5 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 ParmaClima-B.C. Settimo ASD

Ore 15:30 e 20:30 Grizzlies Torino-Milano 1946

SABATO 12 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 Grizzlies Torino-ParmaClima

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:30 Milano 1946-B. C. Settimo ASD

SABATO 19 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 ParmaClima-Milano 1946

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 10:00 e 15:00 B. C. Settimo ASD-Grizzlies Torino

SABATO 26 GIUGNO

Ore 15:30 B. C. Settimo ASD-ParmaClima

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 11:00 B. C. Settimo ASD-ParmaClima

Ore 11:00 e 15:00 Milano 1946-Grizzlies Torino

GIRONE B

DOMENICA 23 MAGGIO

Ore 10:00 e 15:00 Senago Baseball-Ecotherm Brescia

Ore 10:00 e 15:00 SSD Bollate B. C. 1959-Cagliari B. C. ASD

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 10:00 e 15:00 Cagliari B. C. ASD-Senago Baseball

Ore 11:00 e 15:30 Ecotherm Brescia-SSD Bollate B. C. 1959

DOMENICA 6 GIUGNO

Ore 10:00 e 15:00 Senago Baseball-Bollate B. C. 1959

Ore 10:00 e 15:00 Ecotherm Brescia-Cagliari B. C. ASD

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 10:00 e 15:00 Ecotherm Brescia-Senago Baseball

Ore 10:00 e 15:00 Cagliari B. C. ASD-SSD Bollate B. C. 1959

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 10:00 e 15:00 Senago Baseball-Cagliari B. C. ASD

Ore 11:00 e 15:30 SSD Bollate B. C. 1959-Ecotherm Brescia

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 10:00 e 15:00 Bollate B. C. 1959-Senago Baseball

Ore 10:00 e 15:00 Cagliari B. C. ASD-Ecotherm Brescia

GIRONE C

SABATO 8 MAGGIO

Ore 15:00 e 20:30 Farma Crocetta-Camec Collecchio Baseball

DOMENICA 9 MAGGIO

Ore 10:30 e 15:30 Ciemme Oltretorrente BC-Comcor Engineering Modena B. C.

SABATO 15 MAGGIO

Ore 15:00 e 20:30 Camec Collecchio Baseball-Ciemme Oltretorrente BC

DOMENICA 16 MAGGIO

Ore 10:30 e 15:30 Fontana Ermes Sala Baganza-Farma Crocetta

SABATO 22 MAGGIO

Ore 15:30 e 20:30 Farma Crocetta-Comcor Engineering Modena B.C.

DOMENICA 23 MAGGIO

Ore 10:30 e 15:30 Fontana Ermes Sala Baganza-Collecchio Baseball

SABATO 29 MAGGIO

Ore 15:30 e 20:30 Comcor Engineering Modena B. C.-Fontana Ermes Sala Baganza

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 10:00 e 15:00 Ciemme Oltretorrente BC-Farma Crocetta

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO

Ore 10:30 e 15:30 Fontana Ermes Sala Baganza-Ciemme Oltretorrente BC

Ore 11:30 e 16:00 Camec Collecchio Baseball-Comcor Engineering Modena B. C.

SABATO 5 GIUGNO

Ore 15:00 e 20:30 Camec Collecchio Baseball-Farma Crocetta

Ore 15:30 e 20:30 Comcor Engineering Modena B. C.-Ciemme Oltretorrente BC

SABATO 12 GIUGNO

Ore 15:00 e 20:30 Farma Crocetta-Fontana Ermes Sala Baganza

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 10:00 e 15:00 Ciemme Oltretorrente BC-Camec Collecchio Baseball

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO

Ore 20:30 Comcor Engineering Modena B.C.-Farma Crocetta

Ore 20:30 Collecchio Baseball-Fontana Ermes Sala Baganza

SABATO 19 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 Farma Crocetta-Ciemme Oltretorrente BC

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 10:30 e 15:30 Fontana Ermes Sala Baganza-Comcor Engineering Modena B. C.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO

Ore 20:30 Comcor Engineering Modena B.C.-Farma Crocetta

Ore 20:30 Collecchio Baseball-Fontana Ermes Sala Baganza

SABATO 26 GIUGNO

Ore 11:30 e 16:00 Camec Collecchio Baseball-Comcor Engineering Modena B. C.

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 1000 e 15:00 Ciemme Oltretorrente BC-Fontana Ermes Sala Baganza

GIRONE D

SABATO 22 MAGGIO

Ore 15:00 e 20:30 Bolzano B. C.-Metalco Dragons Castellana

Ore 15:30 e 20:30 UnipolSai Fortitudo Bologna-Tecnovap Verona

SABATO 29 MAGGIO

Ore 15:30 e 20:30 Bolzano B. C.-Tecnovap Verona

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 11:00 e 15:30 Metalco Dragons Castellana-UnipolSai Fortitudo Bologna

SABATO 5 GIUGNO

Ore 15:00 e 20:30 UnipolSai Fortitudo Bologna-Bolzano B. C.

DOMENICA 6 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:30 Metalco Dragons Castellana-Tecnovap Verona

SABATO 12 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 Tecnovap Verona-UnipolSai Fortitudo Bologna

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:30 Metalco Dragons Castellana-Bolzano B.C.

SABATO 19 GIUGNO

Ore 15:00 e 20:30 UnipolSai Fortitudo Bologna-Metalco Dragons Castellana

Ore 15:30 e 20:30 Tecnovap Verona-Bolzano B.C.

SABATO 25 GIUGNO

Ore 21:00 Tecnovap Verona-Metalco Dragons Castellana

DOMENICA 26 GIUGNO

Ore 15:00 e 20:30 Bolzano B. C.-UnipolSai Fortitudo Bologna

Ore 20:00 Tecnovap Verona-Metalco Dragons Castellana

GIRONE E

DOMENICA 23 MAGGIO

Ore 11:00 e 15:30 ASD Bas. Soft. Rovigo-O. M. Valpanaro Athletics Bologna

Ore 11:00 e 15:30 Erba Vita New Rimini Baseball-Macerata Angels

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 11:00 e 15:30 O. M. Valpanaro Athletics Bologna-Erba Vita New Rimini Baseball

Ore 11:00 e 15:30 Macerata Angels-ASD Bas. Soft. Rovigo

DOMENICA 6 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:30 ASD Bas. Soft. Rovigo-Erba Vita New Rimini Baseball

Ore 11:00 e 15:30 O. M. Valpanaro Athletics Bologna-Macerata Angels

SABATO 12 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 Macerata Angels-Erba Vita New Rimini Baseball

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:30 O. M. Valpanaro Athletics Bologna-ASD Bas. Soft. Rovigo

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:30 Erba Vita New Rimini Baseball-O. M. Valpanaro Athletics Bologna

Ore 11:00 e 15:30 ASD Bas. Soft. Rovigo-Macerata Angels

SABATO 26 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 O. M. Valpanaro Athletics Bologna-Macerata Angels

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:30 Erba Vita New Rimini Baseball-ASD Bas. Soft. Rovigo

GIRONE F

SABATO 22 MAGGIO

Ore 15:30 e 20:30 A.S.D. B.S.C. Godo-New Black Panthers A.S.D. Ronchi dei Legionari

DOMENICA 23 MAGGIO

Ore 11:00 e 15:00 Sultan Allestimenti Navali Cervignano-A.S.D. Longbridge 2000 B. C.

VENERDÌ 28 MAGGIO

Ore 20:30 A.S.D. Longbridge 2000 B. C.-A.S.D. B.S.C. Godo

SABATO 29 MAGGIO

Ore 15:00 e 20:30 New Black Panthers A.S.D. Ronchi dei Legionari-Sultan Allestimenti Navali Cervignano

Ore 20:30 A.S.D. Longbridge 2000 B. C.-A.S.D. B.S.C. Godo

SABATO 5 GIUGNO

Ore 15:00 e 20:30 New Black Panthers A.S.D. Ronchi dei Legionari-A.S.D. Longbridge 2000 B. C.

Ore 15:30 e 20:30 A.S.D. B.S.C. Godo-Sultan Allestimenti Navali Cervignano

SABATO 12 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 New Black Panthers A.S.D. Ronchi dei Legionari-A.S.D. B.S.C. Godo

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:00 A.S.D. Longbridge 2000 B. C.-Sultan Allestimenti Navali Cervignano

SABATO 19 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 A.S.D. B.S.C. Godo-A.S.D. Longbridge 2000 B. C.

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 10:00 e 15:00 Sultan Allestimenti Navali Cervignano-New Black Panthers A.S.D. Ronchi dei Legionari

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:30 A.S.D. Longbridge 2000 B. C.-New Black Panthers A.S.D. Ronchi dei Legionari

Ore 11:00 e 15:00 Sultan Allestimenti Navali Cervignano-A.S.D. B.S.C. Godo

GIRONE G

SABATO 22 MAGGIO

Ore 15:00 e 20:00 T&A San Marino-Fiorentina Baseball

Ore 15:30 e 20:30 Jolly Roger B. C. A.S.D. Grosseto-CSO Panamed Lancers Lastra a Signa

SABATO 29 MAGGIO

Ore 15:00 e 20:30 Fiorentina Baseball-Jolly Roger B.C. A.S.D. Grosseto

Ore 15:00 CSO Panamed Lancers Lastra a Signa-T&A San Marino

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 11:00 CSO Panamed Lancers Lastra a Signa-T&A San Marino

SABATO 5 GIUGNO

Ore 15:00 e 20:30 Fiorentina Baseball-CSO Panamed Lancers Lastra a Signa

Ore 15:30 e 20:00 T&A San Marino-Jolly Roger B. C. A.S.D. Grosseto

SABATO 12 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:00 Fiorentina Baseball-T&A San Marino

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:00 CSO Panamed Lancers Lastra a Signa-Jolly Roger B. C. A.S.D. Grosseto

SABATO 19 GIUGNO

Ore 15:00 e 20:30 Jolly Roger B.C. A.S.D. Grosseto-Fiorentina Baseball

Ore 15:30 e 20:00 T&A San Marino-CSO Panamed Lancers Lastra a Signa

SABATO 26 GIUGNO

Ore 15:00 e 20:30 Jolly Roger B. C. A.S.D. Grosseto-T&A San Marino

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 11:00 e 15:00 CSO Panamed Lancers Lastra a Signa-Fiorentina Baseball

GIRONE H

VENERDÌ 21 MAGGIO

Ore 20:30 ASD Nettuno B. C. 1945-Academy of Nettuno Baseball

SABATO 22 MAGGIO

Ore 15:30 Paternò Red Sox ASD-Wiplanet Montefiascone

Ore 20:30 ASD Nettuno B. C. 1945-Academy of Nettuno Baseball

DOMENICA 23 MAGGIO

Ore 10:00 Paternò Red Sox ASD-Wiplanet Montefiascone

SABATO 29 MAGGIO

Ore 15:30 Academy of Nettuno Baseball-Paternò Red Sox ASD

DOMENICA 30 MAGGIO

Ore 10:00 Academy of Nettuno Baseball-Paternò Red Sox ASD

Ore 11:00 e 15:30 Wiplanet Montefiascone-ASD Nettuno B. C. 1945

SABATO 5 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 ASD Nettuno B. C. 1945-Paternò Red Sox ASD

DOMENICA 6 GIUGNO

Ore 10:30 e 15:30 Wiplanet Montefiascone-Academy of Nettuno Baseball

SABATO 12 GIUGNO

Ore 15:30 Wiplanet Montefiascone-Paternò Red Sox ASD

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 10:00 e 15:30 Academy of Nettuno Baseball-ASD Nettuno B. C. 1945

Ore 10:00 Paternò Red Sox ASD-Wiplanet Montefiascone

SABATO 19 GIUGNO

Ore 15:30 e 20:30 ASD Nettuno B. C. 1945-Wiplanet Montefiascone

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 10:00 e 15:00 Paternò Red Sox ASD-Academy of Nettuno Baseball

SABATO 26 GIUGNO

Ore 10:30 e 15:30 Paternò Red Sox ASD-ASD Nettuno B. C. 1945

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 10:00 e 15:00 Academy of Nettuno Baseball-Wiplanet Montefiascone

SECONDA FASE

Dal weekend del 3-4 luglio al weekend del 14-15 agosto per quanto riguarda la fase che qualifica alle Italian Baseball Series (riguarda le 8 prime dei gironi)

Dal weekend del 3-4 luglio al weekend del 4-5 settembre per quanto riguarda la fase che consente la salvezza (riguarda le altre 25 squadre)

Ci sarà una sosta dal 12 al 18 luglio per le Coppe europee

ITALIAN BASEBALL SERIES

20-29 agosto

Foto: FIBS / EZR Nadoc