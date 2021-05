Si è giocato oggi il primo doppio confronto della settimana in Serie A1 di baseball. Il girone C, che comprende cinque squadre invece di quattro, è già partito la scorsa settimana e sta già delineandosi in alcune sue gerarchie, come quelle che mette in chiaro Collecchio contro l’Oltretorrente, un doubleheader dalle due facce.

Nel primo incontro, infatti, nettissimo 15-1 a favore di Collecchio, fondamentalmente per merito di un big inning da 8 punti, il quinto. Protagonisti Mantovani con un doppio da 2 RBI, Manuel Joseph con un fuoricampo che ne vale 3, infine Pasotto, Benetti e Boschi con tre singoli. Il punteggio era già di 7-0 in quel momento, alla settima ripresa arriva la manifesta.

Nel secondo match, invece, più equilibrio solo apparentemente, perché se il risultato è 4-2, nei fatti Collecchio è sempre avanti, prima con doppio di Deotto e singolo di Pasotto nell’inning d’apertura, poi per effetto di un paio di situazioni di gioco (errore del ricevitore e poi singolo) che favoriscono Joseph. L’Oltretorrente prova una buona rimonta nell’ottava ripresa, ma è tardi.

La domenica vedrà lo storico esordio nella massima serie di Sala Baganza, in una sfida a Crocetta che si svilupperà lungo l’arco della mattina prima e del pomeriggio poi. Dalla prossima settimana, tutte in campo: il campionato sta per prendere il volo.

Foto: FIBS / El Pato 73