Hockey pista, Serie A1: Lodi va avanti 1-0 su Bassano nei playoff scudetto. Scandiano e Breganze retrocedono in A2

Non manca di regalare gol, spettacolo, pathos emozioni e contenuti il sabato sera della Serie A1 di hockey pista 2020/2021. Andiamo quindi a vedere come sono andate le cose ai vari livelli del Campionato Italiano.

Playoff Scudetto

In attesa della sfida di stasera tra Follonica e Forte dei Marmi, il Lodi firma il primo punto delle semifinali imponendosi 2-6 in casa del Bassano; trascinato dalle doppiette di Torner e Mendez.

Spareggio 9°-10° posto

Pur perdendo stasera 4-2, ma forte della vittoria dell’andata per 7-2, il Sandrigo supera il Valdagno e si aggiudica il 9° posto finale in campionato.

Playout

Perdendo entrambe in casa con il punteggio di 2-4 dal Grosseto e dal Monza, Breganze e Scandiano retrocedono in A2.

DI SEGUITO TUTTI I TABELLINI E IL CALENDARIO DELLE VARIE PARTITE O SERIE PLAYOFF IN ATTO

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI – GARA-1

Semifinale #2 – Gara-1 – Sabato 15 maggio 2021 – ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER BASSANO – AMATORI WASKEN LODI = 2-6 (1-0, 1-6) – serie 0-1

Ubroker: Verona, Amato (C), Festa, Coy, Cancela – Milani, Galbas P, Baggio, Canesso, Pertegato – All. Crudeli

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Compagno, Torner, Mendez – Cinquini, Gori M, Bigatti, Gori A, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 13’37” Cancela (B) – 2t: 3’42” Mendez (L), 8’47” Compagno (L), 15’27” Milani (B), 18’49” Torner (L), 21’35” Torner (L), 23’01” Bigatti (L), 24’59” Mendez (L)

Espulsioni: 2t: 22’24” Festa (2′) (B)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Marco Rondina di Vercelli

Semifinale #1 – Gara-1 – Domenica 16 maggio 2021 – ore 18:00 – Capannino di Follonica (GR)

GALILEO FOLLONICA – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Luca Molli di Viareggio (LU)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- follxfort – Commento di Enrico Giovannelli e Maurizio Ceccarelli

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE SEMIFINALI

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI (AL MEGLIO DELLE CINQUE GARE) – GARA-1

Semifinale #1 – Sabato 15 maggio ore 20:45 – UBROKER BASSANO x AMATORI WASKEN LODI = 2-6 (serie 0-1)

Semifinale #2 – Domenica 16 maggio ore 18:00 – GALILEO FOLLONICA x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI – GARA-2

Semifinale #1 – Martedì 18 maggio 2021 – ore 20:45 – AMATORI WASKEN LODI x UBROKER BASSANO (serie 1-0)

Semifinale #2 – Mercoledì 19 maggio 2021 – ore 20:45 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x GALILEO FOLLONICA

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI – GARA-3

Semifinale #1 – Sabato 22 maggio 2021 – ore 20:45 – AMATORI WASKEN LODI x UBROKER BASSANO

Semifinale #2 – Domenica 23 maggio 2021 – ore 18:00 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x GALILEO FOLLONICA

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI – EVENTUALE GARA-4

Semifinale #1 – Martedì 25 maggio 2021 – ore 20:45 – UBROKER BASSANO x AMATORI WASKEN LODI

Semifinale #2 – Mercoledì 26 maggio 2021 – ore 20:45 – GALILEO FOLLONICA x GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI – EVENTUALE GARA-5

Semifinale #1 – Sabato 29 maggio 2021 – ore 20:45 – AMATORI WASKEN LODI x UBROKER BASSANO

Semifinale #2 – Domenica 30 maggio 2021 – ore 18:00 – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI x GALILEO FOLLONICA

——————————————————————————————————————————–

SPAREGGIO 9°-10° POSTO – RITORNO

Sabato 15 maggio 2021 ore 20:45 – Palasport di Valdagno (VI)

WHY SPORT VALDAGNO – TELEA MEDICAL SANDRIGO = 4-2 (andata 2-7 – totale goal: 6-9)

Why Sport: Sgaria B, De oro (C), Piroli, Clodelli, Mir M – Sillero, Burtini, Antoniazzi, Tomba, Checchetto – All. Mir D

Telea Medical: Dal Monte M, Pallares, Pozzato, Vazquez, Cacau – Poletto (C), Neves, Menin, Scanavin, Gasparotto – All. Vanzo

Marcatori: 1t: 2’20” De Oro (rig) (V), 2’58” Mir M (V), 17’34″Mir M (V) – 2t: 12’50” Clodelli (V), 23’01” Neves (S), 23’13” Pozzato (S)

Espulsioni: 1t: 14’52” Poletto (2′) (S) – 2t: 18’19” De Oro (2′) (V), 18’19” Neve (2′) (S)

Arbitri: Paolo Moresco di Marostica (VI) e Sergio Nicoletti di Castelgomberto (VI)

——————————————————————————————————————————–

Sabato 15 maggio 2021 ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)

LANARO BREGANZE – EDILFOX GROSSETO = 2-4

Lanaro: Zanfi, Ghirardello, Gallifa, Dal Santo, Dalla Valle – Costenaro (C), Agostini, Sgaria G, Battaglin, Veller – All. Gonzo

Edilfox: Saitta, Saavedra (C), Rodriguez, Paghi, D’Anna – Buralli, Fantozzi, Bruni – All. Paghi F

Marcatori: 1t: 6’12” Gallifa (tir.dir) (B), 9’43” Paghi (rig) (G), 15’44” Rodriguez (G), 19’27” Saavedra (G), 24’16” Gallifa (rig) (B), 18’21” Saavedra (tir.dir) (G)

Espulsioni: 1t: 4’12” Dalla Valle (2′) (B), 6’07” Rodriguez (2′) (G), 18’06” Dal Santo (2′) (B) – 2t: 20’53” Rodriguez (2′) (G)

Arbitri: Cristiano Parolin di Bassano (VI) ed Alessandro Canonico di Bassano (VI)

Sabato 15 maggio 2021 ore 20:45 – PalaRegnani di Scandiano (RE)

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – TEAMSERVICECAR MONZA = 2-4

Scandiano: Vecchi, Busani, Franchi (C), Raffaelli, Saez – Casali, Barbieri L, Stefani, Uva, Sassatelli – All. Barbieri M

TeamService: Zampoli, Zucchetti (C), Lazzarotto, Nadini, Ardit – Borgo, Lanaro, Tognacca, Brusamarello – All. Colamaria

Marcatori: 1t: 9’38” Ardit (M), 18’53” Saez (S) – 2t: 0’38” Zucchetti (M), 4’39” Nadini (tir.dir) (M), 11’06” Nadini (M), 22’20” Stefani (S)

Espulsioni: 2t: 4’39” Franchi (2′) (S), 20’27” Zucchetti (2′) (M)

Arbitri: Enrico Uggeri di Lodi e Matteo Fermi di Piacenza

PLAYOUT SERIE A1 – QUARTA GIORNATA

Sabato 15 maggio 2021 – ore 20:45 – LANARO BREGANZE x EDILFOX GROSSETO = 2-4

Sabato 15 maggio 2021 – ore 20:45 – ROLLER HOCKEY SCANDIANO x TEAMSERVICECAR MONZA = 2-4

FOTO: FISR