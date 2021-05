ATP Parma 2021: Lorenzo Musetti sconfitto da un gran Yoshihito Nishioka al secondo turno

Si chiude al secondo turno l’ATP 250 di Parma per Lorenzo Musetti. Il toscano è stato infatti eliminato da un’ottima versione del giapponese Yoshihito Nishioka in due set (6-3 6-2); per il nipponico i quarti di finale saranno contro uno tra Lorenzo Sonego e l’americano Sebastian Korda. Per Musetti, invece, l’appuntamento è direttamente al suo primo Slam in tabellone principale, il Roland Garros.

Il toscano il match lo inizia anche a un ottimo livello, salendo con una certa rapidità sul 3-1 e arrivando anche sul 15-30 sul servizio di Nishioka. I problemi cominciano però da qui: un leggero calo di Musetti, un aumento del ritmo del nipponico che inizia a trovarsi in qualunque parte del campo, e le sorti girano rapidamente in suo favore: un servizio perso, un altro turno di battuta che se ne va dopo una gran battaglia, il set che termina a favore di Nishioka.

I game consecutivi vinti dal giapponese diventano sette, con il break anche nel primo game del secondo set e la resistenza nel successivo, in cui annulla quattro palle dell’1-1 a favore di Musetti. Il toscano di chance ne ha altre due sull’1-2, ma nel gioco che segue perde ancora la battuta a zero, e con essa pressoché ogni speranza di raddrizzare il match, che infatti si chiude in un’ora e 21 minuti.

Da sottolineare anche come il rendimento del servizio di Musetti non sia stato proprio il migliore dell’anno: 51% di punti vinti con la prima, appena il 25% (3/12) con la seconda.

Foto LiveMedia/Valerio Origo – LivePhotoSport.it