ATP Parma 2021, il tabellone di Lorenzo Sonego: esordio complicato contro Korda. Ai quarti derby con Musetti

Lorenzo Sonego arriva all’ATP 250 di Parma con i galloni di grande favorito. Il torinese sarà, infatti, il numero 1 del seeding. Il meraviglioso semifinalista agli Internazionali d’Italia potrà godere del bye al primo turno che gli consentirà di esordire direttamente dagli ottavi di finale.

Il primo match del suo torneo non sarà sicuramente agevole. Il piemontese, infatti, si troverà di fronte uno tra lo statunitense Sebastian Korda e l’azzurro Andrea Seppi che ha ricevuto una wild card per la manifestazione. In qualsiasi caso Sonego partirebbe favorito.

Laddove arrivasse l’auspicabile successo con ogni probabilità si potrebbe assistere a un affascinante derby contro Lorenzo Musetti che infiammerebbe i quarti di finale dell’ATP 250 di Parma. Una sfida tra due dei maggiori talenti del tennis nostrano che stanno ottenendo ottimi risultati.

Sonego, in caso di ulteriore trionfo, visto che si trova nella parte alta del tabellone, in semifinale potrebbe ritrovarsi di fronte l’insidioso tedesco Jan-Lennard Struff. Analizzando il tabellone il numero 2 del seeding, proprio alle spalle del piemontese, è Benoit Paire che però nelle ultime settimane ha scelto di non esprimersi al meglio. Assolutamente da tenere in considerazione in vista dell’ultimo atto della manifestazione anche la candidatura dello spagnolo Albert Ramos.

