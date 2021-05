ATP Masters1000 Madrid, Denis Shapovalov si riscatta con Lajovic, De Minaur in rimonta con Munar

L’ATP Masters1000 di Madrid manda agli archivi la prima giornata di partite. A causa delle qualificazioni che hanno occupato buona parte della giornata iberica, quest’oggi sono stati conclusi soltanto i primi quattro match del torneo.

Ad aprire le danze è stato l’americano Tommy Paul, che ha superato in due combattuti set la wild card Pedro Martinez, numero 100 del mondo. Sfida che è stata la riedizione del primo turno di Montecarlo, quando il valenciano si ritirò sotto 4-1 nel primo set; questa volta si è arrivati alla fine del match, con il ragazzo del New Jersey che chiude i conti con un break per frazione a suo favore.

SI riscatta invece Denis Shapovalov dopo la prematura eliminazione nel torneo di Estoril per mano di Corentin Moutet. Il canadese, numero 14 al mondo, sbrana il serbo Dusan Lajovic lasciandogli soltanto quattro giochi. Partita che rimane però poco indicativa, visto che il runner-up di Fabio Fognini nel torneo di Montecarlo 2019 non ha ancora vinto una partita su terra in questa stagione.

Parte bene anche Alexander Bublik, che ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics, anch’esso in due set. Il numero 39 al mondo ha la possibilità di servire per il primo set sul 5-3, ma il talento del kazako viene a galla e recupera il gap, vincendo la prima frazione. Fucsovics accusa il colpo e subisce il break in apertura di seconda frazione, senza tornare a galla.

Nell’ultima partita di giornata, l’unica che ha avuto bisogno del terzo set per imboccare la strada della conclusione, Alex De Minaur ha superato Jaume Munar in una sfida di quasi due ore e mezza. Nei primi 90 minuti l’iberico ha tenuto benissimo il campo, prendendosi il primo set e andando subito avanti nel secondo. È l’ottavo gioco da sedici punti il punto di svolta a favore del ‘demone’, che si prende l’inerzia del match: 9 giochi a 2 in favore dell’australiano e partita in ghiaccio.

ATP MASTERS1000 MADRID, RISULTATI 2 MAGGIO

T. Paul b. P. Martinez 6-4 7-5

D. Shapovalov b. D. Lajovic 6-1 6-3

A. Bublik b. M. Fucsovics 7-6 6-3

A. De Minaur b. J. Munar 4-6 7-5 6-1

Foto: LaPresse