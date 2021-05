Lorenzo Musetti, nelle scorse ore, è stato protagonista di una storia a suo modo strana. Non era originariamente iscritto all’ATP di Lione, o meglio: nell’entry list c’era, ma come alternate. Contro il canadese Felix Auger-Aliassime doveva giocare l’altro Lorenzo, Sonego. Il toscano, invece, aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni. Nelle scorse ore, però, è arrivato il forfait del torinese (per ovvie ragioni, dopo la semifinale a Roma), e quindi Musetti si è inserito là dov’era stato sorteggiato il suo omonimo.

Con Auger-Aliassime, per il giocatore di Carrara, c’è un precedente anche piuttosto doloroso, quello del secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Per un set e mezzo Musetti aveva dominato il canadese, salvo poi ritrovarsi con la schiena in versione problematica e, dunque, costretto a cedere per 4-6 6-3 6-0.

Eventualmente, al secondo turno per l’azzurro ci sarebbe uno tra il francese Pierre-Hugues Herbert o, più probabilmente, l’americano (e figlio d’arte) Sebastian Korda. Con entrambi non c’è nessun precedente, anche se sarebbe più che interessante nel caso, uno scontro tra l’uomo a stelle e strisce e l’italiano, se non altro perché si tratta di giovani rampanti per i quali è atteso un valido futuro.

Ai quarti di finale, poi, ci sarebbe la difficoltà più elevata, quella rappresentata dal belga David Goffin, che però, Montecarlo a parte, viene da un periodo davvero avaro di soddisfazioni e potrebbe essere sorpreso da uno tra lo sloveno Aljaz Bedene e il mai semplice francese Gilles Simon. L’eventuale semifinale la giocherebbe con il greco Stefanos Tsitsipas, ma a quel punto si tratterebbe di aver già compiuto un gran percorso.

Foto: LaPresse