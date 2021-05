Sono tante le novità nella giornata di Lorenzo Musetti, e non riguardano soltanto il raggiungimento del 76° posto (virtuale) nel ranking ATP in quanto tale a seguito della semifinale conquistata all’ATP 250 di Lione. Il successo su Aljaz Bedene, infatti, porta un’ulteriore serie di conseguenze.

Battendo lo sloveno, infatti, Musetti si è assicurato il nuovo ruolo di numero 5 d’Italia, superando Stefano Travaglia e trovandosi preceduto soltanto dal quartetto formato da Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, in questo ordine. E, per questa settimana, non sarà possibile alcuna modifica in questo senso.

Per quel che riguarda invece la Race, che è la classifica che si basa sull’andamento nel singolo anno, le notizie sono ancora migliori. Musetti sale infatti almeno al numero 29 (Karen Khachanov permettendo, visto che il russo con un buon risultato può superarlo), facendo aumentare a 5 il numero di italiani che si trovano nelle prime trenta posizioni.

In particolare, sempre di Race parlando, la situazione vede nono Berrettini, decimo Sinner, tredicesimo Sonego e ventunesimo Fognini. Ma non è tutto: Travaglia e Gianluca Mager sono rispettivamente 57° e 58°, mentre Marco Cecchinato è 77° e Federico Gaio 98°, almeno per come si è definito tutto attualmente.

