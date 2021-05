ATP Ginevra 2021: eliminati Fognini e Cecchinato. Bene Ruud, Shapovalov e Cuevas

Giornata negativa per l’Italia quella che si è appena conclusa all’ATP di Ginevra 2021. I due azzurri in campo oggi, Fabio Fognini e Marco Cecchinato, sono stati eliminati dal torneo elvetico rispettivamente da Laslo Djere e Denis Shapovalov. Il ligure è tornato in campo, dopo l’interruzione per pioggia di ieri, per pochi minuti non riuscendo a trovare il ritmo contro il tennista serbo che si è imposto 6-3 6-7 6-1.

Niente da fare anche per il siciliano che ha alzato bandiera bianca al cospetto dell’ispiratissimo canadese cha ha portato a casa il successo negli ottavi di finale col punteggio di 6-7 7-5 6-1. Entrambi, Shapovalov e Djere, sono poi tornati in campo in serata per la sfida dei quarti di finale con il successo del canadese con un doppio 6-4.

Vince in rimonta il norvegese Casper Ruud che dopo aver perso il primo set contro il tedesco Dominik Koepfer 6-2 è riuscito a ribaltare la partita imponendosi 6-1 6-4. Il numero 3 del seeding affronterà in semifinale l’uruguaiano Pablo Cuevas nella seconda partita del giorno ha superato 7-6 6-3 il bulgaro Grigor Dimitrov, in precedenza il sudamericano aveva battuto 6-2 6-4 il francese Arthur Cazaux.

A chiudere il quadro di una giornata convulsa con tanti atleti costretti a tornare per due volte in campo a causa dei rinvii di ieri, il successo dello spagnolo Pablo Andujar contro il tennista di casa Dominic Stephan Stricker. L’iberico dopo aver perso il primo set 6-4 si è imposto con il medesimo punteggio nei successivi due.

