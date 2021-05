ATP Belgrado 2, Dusan Lajovic e Federico Delbonis ai quarti di finale, eliminati Monfils e Gabilashvili

Giornata di ottavi di finale che va in archivio a Belgrado, sede dell’ATP 250 che per la seconda volta nel circuito internazionale maggiore del tennis maschile ospita sulla terra rossa un evento di questo genere.

Sono arrivati i successi per il padrone di casa Dusan Lajovic e dell’argentino Federico Delbonis. Lajovic ha prevalso nel confronto con il francese Jeremy Chardy (n.58 del ranking) per 6-3 6-4 in 1 ora e 38 minuti di partita. Molto bravo il balcanico, con le sue variazioni, a mettere in difficoltà il transalpino, non in grado di far valere la forza del suo dritto.

Il serbo, dunque, affronterà nei quarti di finale lo slovacco Andrej Martin, uscito vittorioso a sorpresa dal match contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.31 del mondo): 6-1 4-6 7-6 (4) lo score con cui il n.119 del ranking si è imposto.

Sempre in tre set Delbonis ha avuto la meglio nel confronto con il brasiliano Thiago Monteiro (n.79 ATP): 7-6 (6) 3-6 6-4 il punteggio in favore di Delbonis dopo oltre tre ore di gioco.

Una battaglia che ha visto prevalere il mancino sudamericano, che nei quarti incrocerà lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.98 del ranking). L’iberico ha sconfitto per 6-1 3-6 7-6 (4) il francese Gael Monfils (n.15 del mondo). Il transalpino ha dato, dunque, seguito al periodo negativo, piegato dal solido spagnolo.

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events