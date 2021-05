Sabato 22 maggio andrà in scena l’attesissimo confronto tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu. Un testa a testa tra i due migliori velocisti italiani che non si era disputato a Savona la scorsa settimana a causa di un piccolo acciacco fiisco del brianzolo e che tutti gli appassionati di atletica leggera aspettavano fin dallo scorso anno. Lo scontro diretto avrà luogo a Rieti, nell’ambito di un meeting regionale all’interno del quale è stato organizzato questo spettacolare evento. Si preannunciano cannonate, due italiani riusciranno a scendere insieme sotto il muro dei 10 secondi?

Marcell Jacobs tornerà dunque a correre dopo lo strepitoso record italiano siglato settimana scorsa (9.95 a Savona). Filippo Tortu, invece, farà il suo debutto stagionale a livello individuale, visto che in Liguria non si era presentato per un affaticamento in seguito alle World Relays (dove aveva corso insieme a Jacobs in staffetta).

Jacobs partirà con i favori del pronostico, è fresco del suo primo sub-10” in carriera ed è in grandissima forma fisica. Il Campione d’Europa sui 60 metri ha dichiarato che vuole scendere fino a 9.87 e che punta a una medaglia ai Giochi, mentre Filippo Tortu si è visto battere il suo primato di 9.99 timbrato tre anni fa a Madrid e parte sfavorito in questa occasione, dopo aver vinto ben sei dei sette precedenti contro il suo rivale. Appuntamento alle ore 16.00 con le batterie, alle ore 17.15 la finale.

Foto: Lapresse