WTA Parma 2021: Coco Gauff e Qiang Wang in finale nel torneo ducale

Si sono completate le semifinali al torneo WTA 250 di Parma, che si rivela in sostanza uno snodo a metà tra due mondi lontanissimi. Saranno infatti Cori “Coco” Gauff e Qiang Wang a giocarsi il titolo in terra ducale, dopo due semifinali dalle diverse connotazioni per il tipo di svolgimento.

Nella prima, sono complessivamente più le opportunità della ceca Katerina Siniakova rispetto a quelle dell’americana, per larghi tratti: logica conseguenza delle cinque palle break nel corso del set d’apertura è il 5-4 e servizio, ma Gauff recupera e porta a casa il set di forza. Il secondo parziale va nettamente alla ceca, il terzo vede l’americana salvare due chance del 2-0 per la sua avversaria e poi involarsi lei stessa verso il 7-5 1-6 6-2 che la trascina all’ultimo atto.

Per quanto riguarda invece Wang, nel primo set il suo dominio è netto, con i primi tre turni di battuta di Sloane Stephens non tenuti e un 6-2 arrivato piuttosto rapidamente. L’americana, però, si riprende bene nel secondo e sale fino al 5-1, smarrendo però in maniera mediamente incredibile la via: tre set point non consecutivi sprecati, un tie-break giocato male e perso e in finale ci va la cinese.

Gauff trova così una continuazione nella striscia italiana: semifinale a Roma, finale a Parma. Andrà a caccia del suo secondo titolo WTA in carriera, mentre per Wang è la quinta (e non ne disputava da due anni e mezzo).

