Atletica, i risultati del weekend degli italiani. Fontana, Siragusa e Bongiorni in luce nella velocità

Intenso fine settimana per gli atleti italiani. Già detto della Coppa Europa di lanci, soffermiamoci adesso su quanto successo nella gare nazionali. Il Trofeo Bracco ha tenuto banco a Milano, dove Vittoria Fontana si è messa in luce sui 100 metri: 11.59 con ben 1,2 m/s di vento contrario per l’azzurra capace di trascinare la 4×100 alla recente vittoria alle World Relays. Sulla stessa distanza si è esibita Luminosa Bogliolo, terza in 11.68 (l’ostacolista ha migliore il personale di sei centesimi).

Ad Arezzo, invece, invece esordio stagionale sui 100 metri per Irene Siragusa, anch’ella reduce dal successo di Chorzow: 11.61 con 1 m/s di vento contrario. Nella stessa sede Anna Bongiorni corre un eccellente 200 metri in 23.16, ma con vento troppo a favore (2.4 m/s), ribadendo comunque l’ottimo momento di forma dopo il successo alle World Relays. Alle sue spalle Siragusa in 23.54.

Daisy Osakue ha invece lanciato il suo disco a 55.41 metri nelle finali della Lone Star Conference a Canyon (Texas, USA), prova del campionato universitario statunitense. Darya Derkach salta 13.88 metri a Roma con vento appena entro la norma (2.0 m/s), miglior misura delle ultime tre stagioni. Lorenzo Perini timbra 13.72 sui 110 ostacoli a Modena, Erika Furlani salta 1.86 metri a Rieti e poi sbaglia 1.90.

Foto: Vezzosi/FIDAL Milano