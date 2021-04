WTA Miami 2021, i risultati del 31 marzo. La seconda semifinale sarà tra Maria Sakkari e Bianca Andreescu

Sul cemento outdoor statunitense si completano i quarti di finale del singolare femminile del torneo Miami Open 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che a partire dalla serata italiana di oggi prevede le semifinali. Le due atlete della parte bassa del tabellone a qualificarsi per il penultimo atto sono l’ellenica Maria Sakkari e la canadese Bianca Andreescu.

Bastano 72 minuti di gioco all’ellenica Maria Sakkari, testa di serie numero 23, per spazzare via la nipponica Naomi Osaka, numero 2 del seeding, sconfitta con l’eloquente score di 6-0 6-4. Si va avanti a strappi: la greca vince i primi sei giochi, ma nella seconda frazione è la giapponese a partire avanti 3-0. Dall’1-4 però Sakkari inanella cinque game e chiude 6-4, sfruttando nel complesso 5 delle 15 palle break avute (appena 2 quelle concesse).

Servono tre set, invece, alla canadese Bianca Andreescu, testa di serie numero 8, per piegare la resistenza della spagnola Sara Sorribes Tormo, sconfitta con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Nel primo parziale la canadese rimonta dallo 0-3 pesante per imporsi poi 6-4, mentre nel secondo set si registrano 8 break in 9 giochi, con l’iberica che dal 3-3 la spunta poi per 6-3 tenendo una volta il servizio. Nella partita decisiva, invece, dall’1-2 la canadese sale fino al 5-2 e poi chiude 6-3 dopo due ore e 35 minuti di battaglia. Il conto dei punti vinti recita 92-84 per la canadese.

Oggi si disputeranno entrambe le semifinali: ad aprire le danze saranno, non prima delle ore 21.00 italiane, l’australiana Ashleigh Barty e l’ucraina Elina Svitolina, mentre, non prima delle ore 02.30 della notte italiana, si affronteranno proprio l’ellenica Maria Sakkari e la canadese Bianca Andreescu. La finale, invece, è in programma sabato 3 aprile.

WTA 1000 MIAMI – RISULTATI 31 MARZO (SINGOLARE)

QUARTI DI FINALE

Ashleigh Barty (Australia, 1) b. Aryna Sabalenka (Bielorussia, 7) 6-4 6-7 (5) 6-3 (giocata ieri)

Elina Svitolina (Ucraina, 5) b. Anastasija Sevastova (Lettonia) 6-3 6-2 (giocata ieri)

Bianca Andreescu (Canada, 8) b. Sara Sorribes Tormo (Spagna) 6-4 3-6 6-3

Maria Sakkari (Grecia, 23) b. Naomi Osaka (Giappone, 2) 6-0 6-4

PROGRAMMA SEMIFINALI

Ashleigh Barty (Australia, 1) c. Elina Svitolina (Ucraina, 5) giovedì 1 aprile, ore 21.00

Bianca Andreescu (Canada, 8) c. Maria Sakkari (Grecia, 23) venerdì 2 aprile, ore 02.30

Foto: LaPresse