WTA Charleston 2021: Danka Kovinic a sorpresa in finale, sfiderà Veronika Kudermetova

Saranno la montenegrina Danka Kovinic e la russa Veronika Kudermetova a giocarsi quello che, ad ora, sarebbe il titolo più importante della loro carriera: quello del WTA 500 di Charleston. Le due, infatti, hanno superato rispettivamente per 6-3 6-2 e 6-3 6-3 la tunisina Ons Jabeur e la spagnola Paula Badosa, guadagnandosi così l’accesso alla finale di uno dei più conosciuti e rispettati tornei del circuito femminile.

Nella prima semifinale è Jabeur a partire meglio, con il break a 15, ma concede qualcosa di troppo nel game successivo restituendo il favore. Kovinic si dimostra perfettamente in grado di tenere sotto controllo la situazione, soprattutto con il servizio e il dritto, che diventa il colpo chiave nella fase finale del primo set, che chiude per 6-3 anche con la complicità di diversi errori della tunisina nel game che vale alla montenegrina il 5-3. Il tradizionale tennis spettacolo di Jabeur, che offre spesso tante soluzioni tattiche diverse e, per il pubblico, divertenti, stavolta non riesce a funzionare come dovrebbe: la rottura prolungata continua anche nel secondo parziale, quando perde per due volte la battuta in un filotto che diventa di sette giochi in fila (e un secondo game che poteva riequilibrare i conti), alla fine dei conti fatale.

La seconda semifinale, invece, vede Kudermetova iniziare con il piede sull’acceleratore: il break arriva subito, e a zero. Badosa ha un’unica chance di rientrare, nel quarto gioco, ma non ha fortuna. La russa sfrutta bene i propri turni di battuta, togliendone un altro all’avversaria e chiudendo sul 6-3 il primo set. Il secondo, invece, pur chiudendosi con lo stesso risultato è nettamente più combattuto, quasi su ogni game. Kudermetova va sul 2-0 grazie a un doppio fallo di Badosa, che però non demorde e recupera, prima del quinto, lunghissimo e decisivo game da venti punti che gira definitivamente le sorti del match. La russa, peraltro, va a chiudere con un ace per sigillare il suo successo.

Per Kovinic si tratta della terza finale WTA: ha perso le prime due, giocate a Tianjin nel 2015 e a Istanbul nel 2016 rispettivamente con la polacca Agnieszka Radwanska e la turca Cagla Buyukakcay. Kudermetova, invece, è al secondo ultimo atto del 2021: a inizio anno, nel 500 di Abu Dhabi, è stata sconfitta nettamente dalla bielorussa Aryna Sabalenka.

