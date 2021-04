WTA Charleston 2 2021: Sara Errani al via contro Christina McHale nel secondo torneo sulla terra verde

Si è tenuto nella notte il sorteggio del torneo WTA 250 di Charleston, che sostituisce in calendario quello di Anning, in Cina, dove al momento competere risulta piuttosto complicato, e segue immediatamente il 500 nello stesso luogo che vede in finale la montenegrina Danka Kovinic (presente anche in questa fattispecie) e la russa Veronika Kudermetova.

Una sola italiana in tabellone, ed è Sara Errani: libera dagli impegni di Billie Jean King Cup e con l’intento chiaro di riprendersi un posto nelle prime 100, colei che qui vanta una semifinale raggiunta nel 2016 e due quarti nel 2014 e 2015 nel torneo principale (non questo, dunque) si ritrova davanti una vecchia conoscenza, Christina McHale. Con l’americana, storica avversaria nel tour, il bilancio è di 5-2, con un 1-1 al Foro Italico di Roma e l’ultimo confronto vinto in tre set dall’azzurra a Tianjin nel 2017.

Comanda il tabellone la tunisina Ons Jabeur, che vuole riprendersi dalla non soddisfacente semifinale contro Kovinic disputata proprio ieri. Per lei esordio con la veterana Stefanie Voegele, anche se lo spicchio più interessante è il secondo, con la sfida tra Shelby Rogers e Caty McNally a catturare l’attenzione.

Fa piuttosto rumore la wild card concessa a Linda Fruhvirtova, una delle più importanti promesse del tennis mondiale: la quindicenne deve però vedersela con Alizé Cornet, e la francese, in termini di agonismo, è sempre stata seconda a pochissime in tutta la carriera.

WTA 250 CHARLESTON: IL TABELLONE

Jabeur (TUN) (1)-Voegele (SUI)

Qualificata-Qualificata

Ahn (USA)-Di Lorenzo (USA)

Hibino (JPN)-Doi (JPN) (5)

Rogers (USA) (3)-McNally (USA)

Qualificata-Qualificata

Kovinic (MNE)-Tomova (BUL)

Vandeweghe (USA) (WC)-Davis (USA) (7)

Brengle (USA) (8)-Vikhlyantseva (RUS)

Y. Wang (CHN)-Sharma (AUS)

Martincova (CZE)-Navarro (USA) (WC)

Fruhvirtova (CZE) (WC)-Cornet (FRA) (4)

Tomljanovic (AUS) (6)-Zarazua (MEX)

Tauson (DEN)-Samsonova (RUS)

McHale (USA)-Errani (ITA)

Osorio Serrano (COL) (SE)-Linette (POL) (2)

Foto: LaPresse