WTA Bogotà 2021, Tamara Zidansek elimina Giulia Gatto-Monticone. Sfiderà Sara Errani

Il secondo turno del torneo WTA Bogotà di tennis (di categoria WTA 250), ovvero la Copa Colsanitas, in corso sulla terra battuta outdoor colombiana, è fatale per la qualificata azzurra Giulia Gatto-Monticone, battuta dalla slovena Tamara Zidansek, testa di serie numero 5, per 6-2 6-3 in un’ora e dodici minuti di gioco. Nei quarti di finale domani sfiderà Sara Errani.

Nel primo set Gatto-Monticone manca due palle break nel secondo game e poi nel terzo concede il servizio. Momento di rottura prolungato per l’azzurra, che subisce un altro break nel quinto gioco e si ritrova sotto 1-4. Sussulto dell’azzurra che strappa il servizio all’avversaria per il 2-4, ma da quel momento la slovena vince otto punti di fila e chiude sul 6-2 dopo 29 minuti di gioco.

La seconda partita vede l’azzurra perdere nuovamente il servizio nel terzo game, ma questa volta Gatto-Monticone ha diverse occasioni per rientrare, trovandosi sul 15-40 in risposta sia nel quarto che nel sesto gioco. Sono cinque nel complesso le occasioni per il controbreak mancate dall’azzurra nei due game in risposta, e così la slovena si salva ed addirittura trova lo strappo per il 5-2. L’azzurra recupera un break di ritardo, ma poi cede a zero il servizio e Zidansek vince il set per 6-3 in 43 minuti.

Il conto dei punti recita 63-42 per la slovena, che si procura 8 palle break sfruttandone 6, mentre l’azzurra, pur procurandosene addirittura 11, ne sfrutta soltanto 2. In favore di Zidansek è anche il dato dei punti ottenuti con la prima in campo, 70% contro il modesto 44% dell’azzurra.

Foto: Palermo Ladies Open