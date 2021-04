WTA Bogotá 2021, Giulia Gatto-Monticone esce di scena. Ai quarti di finale Zidansek e Osorio Serrano

Si è delineato il quadro della situazione in vista dei quarti di finale nel torneo WTA di Bogotá (Colombia). Sulla terra rossa sudamericana sono andati in scena gli ultimi tre ottavi che ci hanno dato le tre qualificate al prossimo round.

In campo l’azzurra Giulia Gatto-Monticone, giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Ebbene, la tennista del Bel Paese, n.177 del ranking, si è dovuta arrendere alla slovena Tamara Zidansek (n.93 del mondo) sullo score di 6-2 6-3. Gatto-Monticone non ha trovato incisività nel proprio tennis, subendo le iniziative della rivale che ha vinto in maniera netta in 72′ di gioco. Sul cammino, quindi, della testa di serie n.5 del tabellone ci sarà un’altra azzurra, ovvero “l’eterna” Sara Errani che sulla terra rossa colombiana ha dato battaglia e non ha alcuna intenzione di concedere sconti. Per questo si prospetta una sfida interessante.

Sconfitta, un po’ a sorpresa, della ceca Tereza Martincova (n.98 WTA e n.7 del seeding): 6-3 6-3 il punteggio con cui si è imposta la padrona di casa Maria Camila Osorio Serrano. Una partita ben gestita dalla colombiana, a proprio agio sul rosso casalingo e autrice di una grande prestazione. Nei quarti di finale Osorio Serrano giocherà contro la svizzera Stefanie Voegele (n.127 del ranking), uscita vittoriosa anche lei in maniera inaspettata contro la cinese Saisai Zheng (n.49 WTA) per 6-4 6-1.

A completare il quadro della situazione è stata la francese Harmony Tan (n.190 del mondo) che ha superato per 6-4 7-6 (3) la cilena Daniela Seguel e sfiderà nei quarti la spagnola Lara Arruabarrena-Vecino (n.167 WTA), che ha battuto nel turno precedere l’azzurra Jasmine Paolini per 2-6 6-4 6-2.

Foto: Palermo Ladies Open