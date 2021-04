Volta a la Comunitat Valenciana 2021: programma, orari, tv, streaming

Dopo un posticipo di più di due mesi, a causa della pandemia COVID-19, la 72esima edizione della Volta a la Comunitat Valenciana è pronta a disputarsi dal 14 al 18 aprile. La breve corsa a tappe spagnola ha comunque mantenuto lo stesso percorso originariamente previsto, per un’edizione con un parterre di lusso.

Da Elche a Valencia, per un totale di cinque giorni di gara, i corridori dovranno affrontare quattro frazioni in linea e una cronometro individuale, 9161 metri di dislivello complessivo, e un totale di 620 chilometri su e giù per la Costa Blanca.

Nell’annunciare il percorso, l’organizzazione ha ricordato un aspetto di vitale importanza per questa edizione così atipica. Di fatti, per la prima volta non verranno annunciate le località attraverso le quali passerà ogni singola tappa. Sono state rese note soltanto le città di partenza e di arrivo, una misura che ha lo scopo di impedire al pubblico di riunirsi ai lati delle strade in un momento così tanto delicato.

La Volta a la Comunitat Valenciana 2021, che ricordiamo andrà in scena da mercoledì 14 aprile a domenica 18, verrà trasmessa ogni giorno in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 14.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

LE TAPPE

Mercoledì 14 aprile – Prima tappa: Elche-Ondara (166.3 km)

Giovedì 15 aprile – Seconda tappa: Alicante-Alicante (179 km)

Venerdì 16 aprile – Terza tappa: Torrent-Alto de la Reina (165 km)

Sabato 17 aprile – Quarta tappa: Xilxes-Playa Almenara (14.3 km) CRONOMETRO INDIVIDUALE

Domenica 18 aprile – Quinta tappa: Paterna-Valencia (95.5 km)

PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

72esima Volta a la Comunitat Valenciana

Date: Mercoledì 14 aprile – Domenica 18 aprile

Diretta tv: Eurosport 1 tutti i giorni alle ore 14.00

Diretta streaming: Eurosport Player

