Freccia del Brabante 2021: programma, orari, tv, streaming

Dopo un’edizione 2020 in stile autunnale, dovuto al posticipo per via della pandemia da Covid-19, la Freccia del Brabante torna alle proprie origini, con la classica programmazione primaverile, precisamente per mercoledì 14 aprile. Nei suoi 201,7 chilometri da Leuven, sede d’arrivo dei prossimi Mondiali, sino ad Overijse, la Freccia del Brabante proporrà la bellezza di 24 muri, per un’altra giornata sulle strade del Belgio di grande spettacolo.

Troveremo al via soltanto il meglio degli esperti delle Classiche, eccezion fatta del vincitore uscente, il campione del mondo Julian Alaphilippe. In compenso, sarà Wout Van Aert il super favorito del giorno. Parlando degli altri big, possiamo citare Michael Matthews, Jasper Stuyven, Christophe Laporte, Niki Terpstra, se non Thomas Pidock. Tra gli azzurri invece, il faro della nostra Nazione sarà Sonny Colbrelli, che punterà alla doppietta dopo la vittoria del 2017, ma ci saranno anche Mattia Cattaneo e un ritrovato Diego Ulissi.

Tra i 24 muri presenti, 8 di essi sono in pavé. Il primo avrà inizio già al chilometro 12,5, con lo Smeysberg, perfetto per favorire la fuga del giorno. Dall’Alsemberg, praticamente dopo 71,5 chilometri, partirà una serie ravvicinata di muri distanziati a pochi chilometri l’uno dall’altro. Dal chilometro 120 invece, cominceranno anche i muri in pavé con l’Hertstraat e il Moskesstraat da percorrere quattro volte ciascuno. Dal primo passaggio sulla linea d’arrivo a Overijse, inizierà un circuito da ripetere tre volte comprendente, oltre ai due muri in pavé dell’Hertstraat e del Moskesstraat, anche l’Holstheide. L’arrivo a Overijse è piazzato sopra una collinetta di un chilometro alla pendenza media del 4,3%.

La Freccia del Brabante 2021, che ricordiamo andrà in scena mercoledì 14 aprile, verrà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 15.30. Inoltre è prevista la diretta streaming della corsa su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della gara dalle ore 11.00.

PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

61esima edizione della Freccia del Brabante – Mercoledì 14 aprile 2021

Diretta tv: Eurosport 1 ore 15.30

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 11.00

Foto: Lapresse