Turchi-Bregeon, Campionato UE massimi leggeri boxe: programma, orari, tv, streaming

Fabio Turchi affronterà Dylan Bregeon per il vacante titolo dell’Unione Europea dei pesi massimi leggeri. L’appuntamento è per venerdì 16 aprile in occasione della Milano Boxing Night, evento organizzato da Opi Sincer 82 e Matchroom sul ring dell’Allianz Cloud di Milano. Il toscano è tornato alla vittoria lo scorso 23 ottobre contro Nikolajs Grisunins, impossessandosi dell’internazionale IBF della categoria. Il ribattezzato Stone Crusher era tornato a trionfare dopo che nell’ottobre 2019 incappò nell’unica sconfitta della sua carriera contro Tommy McCarthy.

Il 27enne, che vanta un record di 18 vittorie (13 per ko) e 1 sconfitta, incrocerà i guantoni con l’imbattuto francese, 27enne che vanta un ruolino di 11 successi (3 prima del limite) e 1 pareggio. Il transalpino non ha mai vinto titoli internazionali in carriera, questa è la sua prima grande chance. Il nostro portacolori partirà con i favori del pronostico e punta a un successo in modo da garantirsi una chance per una cintura più prestigiosa in futuro, ma non dovrà sottovalutare un avversario desideroso di fare bene in trasferta e contro un rivale più quotato.

Fabio Turchi-Dylan Bregeon è il main event della serata e seguirà altri due interessanti confonti, ovvero quello tra il belga Francesco Patera e l’ucraino Vladyslav Melnyk (per il titolo WBC silver dei pesi leggeri) e quello tra Ivan Zucco e Luca Capuano per il vacante titolo italiano dei pesi supermedi. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio di Fabio Turchi-Dylan Bregeon, match per il titolo UE dei pesi massimi leggeri. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Attorno alle ore 23.00 Fabio Turchi vs Dylan Bregeon

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.