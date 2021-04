Volley, Ivan Zaytsev in semifinale scudetto. Lo Zar trascina il Kuzbass Kemerovo ed elimina Kazan

Ivan Zaytsev si è qualificato alla semifinale scudetto del campionato russo. Lo Zar ha letteralmente trascinato il suo Kuzbass Kemerovo contro lo Zenit Kazan, vincendo per 3-2 (21-25; 25-17; 20-25; 25-18; 15-13). L’opposto della Nazionale Italiana ha messo a segno 26 punti (56% in attacco) e ha così estromesso la corazzata avversaria dalla contesa per il titolo. Zaytsev è stato impeccabile nel tie-break: attacco del 13-13 e contrattacco del 14-13, poi la chiusura sull’errore di Earvin Ngapeth.

Ivan Zaytsev, che in carriera ha vinto due scudetti in Italia (nel 2014 con Civitanova, nel 2018 con Perugia), tornerà in campo domani per affrontare Lokomotiv Novosibirsk nello scontro diretto che definirà il primo posto nel gruppo B. Nell’altro girone la Dinamo Mosca e lo Zenit San Pietroburgo hanno raccolto una vittoria a testa, domani i capitolini incroceranno il non irresistibile Fakel Novy Urengoy.

Venerdì spazio alle due semifinali incrociate in gara secca, poi sabato la finale che assegnerà lo scudetto, sempre a Mosca. Si tratta di prestazioni importanti per Ivan Zaytsev, che si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo e che nella prossima stagione potrebbe tornare a giocare in Italia.

Foto: Valerio Origo