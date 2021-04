Per la Nazionale italiana di pallavolo maschile la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo inizia oggi, con il tecnico Gian Lorenzo Blengini che ha sciolto le riserve sui convocati al primo stage della post-season, in programma da domenica 25 aprile.

I quattordici azzurri si raduneranno presso il CPO Giulio Onesti di Roma per preparare al meglio i prossimi impegni, puntando gli occhi sul torneo a cinque cerchi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Il collegiale vedrà i convocati al completo da martedì 27 aprile, e terminerà dunque il prossimo 6 maggio.

Si tratta di un’Italia ancora sperimentale, perché i tanti big impegnati nei play-off, nonché i giocatori che militano all’estero, subentreranno nelle prossime settimane. Pensiamo, tra gli altri, a Simone Giannelli, Osmany Juantorena, Ivan Zaytsev, ma anche al giovanissimo Alessandro Michieletto, grande rivelazione azzurra della stagione che ha strabiliato con la casacca di Trento.

Tra i convocati spicca l’opposto Giulio Pinali, miglior marcatore italiano della regular-season di Superlega 2020-2021: si giocherà il posto di vice-Zaytsev alle Olimpiadi con Gabriele Nelli, reduce da una esperienza in Russia non esaltante. Da segnalare anche Mattia Bottolo, altro emergente di lusso in un ruolo, quello degli schiacciatori, che finalmente ha visto rifiorire nel Bel Paese una grande abbondanza dopo anni di magra.

Accanto agli inamovibili Juantorena e Filippo Lanza, si prospetta infatti una grandissima bagarre per gli altri due posti in banda per le Olimpiadi. Se Michieletto appare in pole-position, appare concreta anche la candidatura di Bottolo, Oreste Cavuto, Daniele Lavia e Francesco Recine. Di sicuro il ct Blengini sarà felice di dover fare i conti con un tale “problema”. Fondamentali saranno le partite di Nations League che si svolgeranno dal prossimo 28 maggio: si tratterà di test internazionali in cui il tecnico potrà mettere alla prova i tanti giovani che il Campionato ha messo in risalto.

I CONVOCATI DELL’ITALIA DI VOLLEY PER LO STAGE DI ROMA

Gabriele Nelli (Trentino Volley)

Mattia Bottolo e Marco Vitelli (Kioene Padova)

Filippo Federici e Gianluca Galassi (Vero Volley Monza)

Oreste Cavuto (Top Volley Cisterna)

Giulio Pinali e Francesco Recine (Consar Ravenna)

Daniele Lavia – dal 26 aprile alle ore 19 -, Paolo Porro e Tommaso Rinaldi – dal 27 aprile alle ore 19 – (Leo Shoes Modena)

Leandro Mosca – dal 27 aprile alle ore 19 – (Allianz Milano)

Davide Saitta (Tonno Callipo Vibo Valentia)

Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Foto: LaPresse