Pallamano: Kreshnik Kasa arruolabile con la Nazionale, il neo-azzurro è già al lavoro

La Nazionale italiana di pallamano maschile è al lavoro presso il Centro Tecnico Federale di Chieti per preparare il confronto contro la Bielorussia, vero e proprio spareggio per gli azzurri nelle qualificazioni agli Europei del 2022, in programma il prossimo gennaio.

Assente per infortunio il capitano Andrea Parisini, mentre vestirà per la prima volta la maglia azzurra Kreshnik Kasa. Il terzino della Ego Siena ha ultimato le pratiche burocratiche, e ha ottenuto il permesso dalla IHF (federazione internazionale) per scendere in campo già da giovedì 29.

“Sono onorato di poter fare parte della Nazionale– dice Kasa, nelle parole riportate dal sito FIGH –È da diverso tempo che speravo di potermi mettere a disposizione dell’Italia: sono molto contento. L’esordio? Sono un po’ teso, non lo nascondono, perché la partita contro la Bielorussia è fondamentale. Ma darò il massimo per aiutare la squadra. Tutti vogliamo ottenere un risultato positivo e importante giovedì sera”.

I convocati per lo stage di Chieti:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Hannover \ GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Santarelli Cingoli), Pasqualino Di Giandomenico (PO – 1994 – Conversano)

ALI: Stefano Arcieri (AS – 1998 – Ego Siena), Gianluca Dapiran (AS – 1994 – Trieste), Giovanni Nardin (AS – 2000 – Raimond Sassari), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Balonmano Nava \ ESP), Martin Sonnerer (AD – 1992 – Bolzano), Thomas Bortoli (AD – 2002 – Cassano Magnago), Leo Prantner (AD – 2001 – Alperia Merano)

TERZINI E CENTRALI: Davide Bulzamini (TS – 1995 – Incarlopsa Cuenca \ ESP), Giacomo Savini (CE – 1998 – Guadalajara \ ESP), Marco Mengon (CE – 2000 – Cesson Rennes \ FRA), Max Prantner (TD – 2000 – Alperia Merano), Michele Skatar (TD – 1985 – Bolzano), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Istres Provence \ FRA), Dean Turkovic (CE – 1987 – Bolzano), Kreshnik Kasa (TS – 2001 – Ego Siena)

PIVOT: Martin Doldan (PI – 1987 – Incarlopsa Cuenca \ESP), Oliver Martini (PI – 2001 – Alperia Merano), Diego Strappini (PI – 1992 – Santarelli Cingoli)

STAFF TECNICO: Riccardo Trillini (direttore tecnico), Jurgen Prantner (vice-allenatore), Leonardo Lopasso (portieri), Patrizio Pacifico (preparatore atletico)

STAFF MEDICO: Giorgio Princi, Vincenzo Silvestri, Matteo Nuccelli

CAPI DELEGAZIONE: Flavio Bientinesi, Marcello Visconti

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

Foto: FIGH