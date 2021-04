Volley femminile, Finale Scudetto: Conegliano batte Novara in una leggendaria gara-1. Paola Egonu 47 punti, è record!

Abbiamo assistito alla partita più bella dell’intera stagione di volley femminile e, probabilmente, a uno degli incontri più avvincenti dell’ultimo decennio, quantomeno tra quelli con qualcosa di estremamente importante in palio. Conegliano ha sconfitto Novara per 3-2 (23-25; 40-38; 26-24; 23-25; 15-9) nella gara-1 della Finale Scudetto e ha conquistato il primo punto nella serie che assegna il tricolore.

Le ultime Campionesse d’Italia hanno messo in tasca mezzo tricolore, servirà soltanto un’altra vittoria per festeggiare il terzo scudetto consecutivo e potranno già esultare martedì sera se riusciranno a espugnare il PalaIgor. Questa sera, però, la corazzata veneta, grandissima favorita della vigilia, ha rischiato di crollare tra le mura amiche del PalaVerde. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere la meglio su Novara, crollata soltanto dopo quasi tre ore di autentica battaglia in un match già consegnato alla storia.

Conegliano ha infilato la sua 62ma vittoria consecutiva, letteralmente presa per mano da una vulcanica Paola Egonu, autrice di 47 punti (7 muri). L’opposto ha realizzato il record di punti in una partita di Serie A: oggi ha superato di una lunghezza il precedente primato che ella stessa condivideva con Mariana Isabel Conde. La fuoriclasse è stata letteralmente imprendibile, chiamata in causa dalla regista Joanna Wolosz (8 punti), che ha mandato in doppia cifra anche la schiacciatrice Miriam Sylla (19 punti). Buon lavoro delle centrali Sarah Fahr (9) e Robin De Kruijf (6), 8 sigilli del martello Kimberly Hill, impeccabile il libero Monica De Gennaro.

Novara si è letteralmente superata, ha vinto il primo set, si è resa protagonista di un secondo parziale da record (38-40), è poi andata sotto 1-2 e ha saputo trascinare la contesa al tie-break. La Igor si è fermata sul più bello nonostante la bella prova delle attaccanti Malwina Smarzek (20), Caterina Bosetti (19), Nika Daalderop (17) e della centrale Haleigh Washington (14).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Fiondata di Bosetti, pipe di Daalderop, mani-out di Smarzek e due magie di Bosetti per il +4 di Novara (8-4) in avvio di primo set. Egonu si esalta con quattro stoccate da fuoriclasse e un ace, ma le piemontesi respingono l’assalto (15-11). La Igor si issa sul 18-13, ma Conegliano rimonta e rientra: bomba di Sylla, ace di Wolosz, bordata e muro di Egonu, primo tempo di Fahr ed errore di Smarzek per il pari a quota 19. Lotta punto a punto, poi Caterina Bosetti passa in diagonale e Hancock pesca l’ace con l’ausilio del nastro: 24-22, la chiude Bosetti.

Conegliano reagisce prontamente in avvio di secondo set e strappa il break di vantaggio con un mani-out di Sylla e un bel tocco di Hill (7-4). Le igorine reagiscono con Chirichella e Daalderop (8-8). Novara ha una marcia in più e tenta l’allungo con primo tempo e muro di Washington (14-11). Egonu sale in cattedra e ribalta il parziale (17-15), ma Smarzek replica brillantemente (19-19). Qui va in scena qualcosa di davvero clamoroso e spettacolare. Un continuo botta e risposta al cardiopalma, con continui ribaltamenti di fronte. Conegliano ha nove set-point per l’1-1, Novara ha sei occasioni per il 2-0. Vengono tutte annullate in una serie infinita e vibrante ai vantaggi. Poi Bosetti commette un errore, Fahr ed Egonu la murano e chiudono con un pirotecnico 40-38.

Novara non si scompone e riparte baldanzosamente nel terzo set. Bosetti sugli scudi per il +3 (8-5), Sylla e Daalderop battagliano, Washington firma l’ace del 13-9. Egonu non molla la presa, ma la distanza permane (18-15). Parallela di Smarzek, mani-out di Daalderop, doppia bordata di Bosetti: 22-19 per le piemontesi. Chirichella mette giù il primo tempo del 23-20, Daalderop regala il doppio set-point (24-22), ma Egonu li annulla entrambi. Ci pensa poi Sylla con un magico vincente e un muro su Smarzek per il 26-24 finale.

Smarzek mura Sylla, poi trova un ottimo vincente, Daalderop sfonda il muro e Bosetti passa in diagonale (10-6). Chirichella e Daalderop ruggiscono (14-10), poi Washington stampa Adams e Smarzek cannoneggia (17-13). Bosetti passa in mezzo al muro per il +5 (21-16), ma poi Hancock sbaglia il servizio, Sylla trova il mani-out ed Egonu brilla in diagonale (21-19). Chirichella trova il primo tempo, ma Egonu controbatte, Fahr mette giù un ace e Washington va in rete con un pallonetto (23-23). Fahr sbaglia il servizio seguente e Daalderop manda tutti al tie-break.

Botta e risposta tra Hill e Bosetti in avvio di tie-break (3-3), poi Egonu sciupa la palla del +2 e Bosetti sigla il pareggio a quota 5. Diagonale di Sylla, Chirichella sbaglia il primo tempo e Sylla firma due punti consecutivi per il 10-6. Novara esce dal campo, Egonu si esalta con tre punti (arriva il record) e Wolosz stampa Bosetti. Conegliano vince una partita incredibile.

