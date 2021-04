L’Olimpia Milano ha sconfitto il Bayern Monaco per 80-69 nella gara-2 dei quarti di finale di Eurolega. I meneghini si sono imposti con grande carattere tra le mura amiche del Mediolanum Forum e si sono portati sul 2-0 nella serie. Dopo aver vinto gara-1 sulla sirena, rimontando dal -17, oggi i ragazzi di coach Ettore Messina hanno conquistato il successo in maniera più agevole, scappando via subito e gestendo poi il vantaggio.

All’Olimpia Milano serve un’altra vittoria per qualificarsi alla Final Four, ora la serie si trasferisce in Germania. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Olimpia Milano-Bayern Monaco 80-69, gara-2 dei quarti di finale di Eurolega.

VIDEO HIGHLIGHTS OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO GARA-2

Credit Ciamillo