VIDEO Milan-Sampdoria 1-1, highlights, gol e sintesi: Hauge risponde alla magia di Quagliarella

Milan e Sampdoria hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 29ma giornata della Serie A 2021 di calcio. I rossoneri non sono riusciti a vincere in questo turno pasquale e ora il sogno scudetto sempre essere sempre più lontano: la capolista Inter ha cinque punti di vantaggio e ha giocato due partite in meno. I liguri strappano invece un punto prezioso e si confermano in decima posizione.

I blucerchiati si sono portati in vantaggio con una magia di Fabio Quagliarella, capace di inventarsi uno splendido pallonetto dalla trequarti. L’attaccante è andato in rete al 57′, ma due minuti più tardi gli ospiti sono rimasti con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Silva. Il Milan ha insistito alla ricerca del pareggio allo Stadio San Siro e lo ha arpionato all’87mo minuto con Hauge, bravo a concretizzare l’assist di Kessie. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Milan-Sampdoria 1-1.

VIDEO HIGHLIGHTS MILAN-SAMPDORIA 1-1

VIDEO GOL QUAGLIARELLA (0-1)

Che golazo da Fabio Quagliarella…

Ma è un errore grave da Theo… pic.twitter.com/PqHTNEY6VV — Emir Ateşdağlı (@emiratesdagli) April 3, 2021

VIDEO GOL HAUGE (1-1)

El GOOOOOOL de Hauge vs Sampdoria.pic.twitter.com/01MrNgFh0k — 🇮🇹 Calcio AC Milan 🔴⚫ (@CalcioACMilano) April 3, 2021

Foto: Lapresse